Байден исказил биографию отца

Tекст: Антон Антонов

В Балтимор Байден приехал из-за обрушившегося автомобильного моста, в который врезался контейнеровоз. Байден сказал, что у него остаются «крепкие-крепкие связи, в регионе все еще имеется семья», передает РИА «Новости».

Как пишет Baltimore Sun, Джозеф Робинетт Байден-старший родился в Балтиморе в штате Мэриленд в 1915 году, но его семья переехала в штат Делавэр, когда он был еще маленьким ребенком, а высшее образование Байден-старший получал уже в Пеннсильвании.

Напомним, нынешний президент США несколько раз путал причину смерти старшего сына, заявляя, что Бо Байден погиб во время войны в Ираке, хотя тот умер через шесть лет после возращения из Ирака. Причиной смерти стала онкология.