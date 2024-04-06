Байден пригрозил Нетаньяху потерей Израилем поддержки со стороны США

Байден в разговоре с Нетаньяху не исключил утраты Израилем поддержки со стороны США из-за ситуации в секторе Газа

Tекст: Антон Антонов

Источники Axios назвали разговор Байдена с Нетаньяху «самым жестким как по тону, так и по содержанию» с момента обострения ситуации в регионе. Источники не объяснили, будет ли утрата американской поддержки означать прекращение военных поставок Израилю. По их словам, Байден потребовал прекращения огня в Газе и доставки в анклав гуманитарной помощи, передает ТАСС.

Израильский чиновник высокого ранга заявил, что Байден не стал увязывать прекращение огня с освобождением заложников, как делал раньше. Это вызвало удивление израильской стороны. Американский чиновник сказал, что «сделка по освобождению заложников должна включать прекращение огня, и это должно произойти немедленно».

Напомним, в ходе удара израильского беспилотника погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Польши, Австралии, США, Великобритании и Палестины. В телефонном разговоре с Нетаньяху Байден заявил о недопустимости ударов по работникам гуманитарных миссий.