Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся

Tекст: Валерия Городецкая

Женщина призналась, что шокирована случившимся, передает телеканал «360». По ее словам, перед преступлением сын посещал врачей, «был нормальным».

Она не смогла назвать причину, по которой мужчина пошел на такой поступок. «Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <…>. День провел нормально, по врачам ходил», – сказала женщина.

В беседе с «Комсомольской правдой» она опровергла версию о том, что покушение носит заказной характер.

Ранее сообщалось, что после встречи Чибиса с жителями города Апатиты на него с ножом напал местный житель и ранил в живот. Состояние чиновника по-прежнему оценивается как тяжелое.