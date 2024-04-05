Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
Житель города Апатиты, который, предположительно, совершил нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, перед преступлением «нормально провел день», рассказала мать подозреваемого.
Женщина призналась, что шокирована случившимся, передает телеканал «360». По ее словам, перед преступлением сын посещал врачей, «был нормальным».
Она не смогла назвать причину, по которой мужчина пошел на такой поступок. «Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <…>. День провел нормально, по врачам ходил», – сказала женщина.
В беседе с «Комсомольской правдой» она опровергла версию о том, что покушение носит заказной характер.
Ранее сообщалось, что после встречи Чибиса с жителями города Апатиты на него с ножом напал местный житель и ранил в живот. Состояние чиновника по-прежнему оценивается как тяжелое.