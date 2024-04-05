На ВДНХ стартовал форум добровольцев в сфере здравоохранения

В рамках открытия форума заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова озвучила послание президента Владимира Путина в адрес движения волонтеров-медиков.

«За прошедшие годы ваше движение своими реальными делами и начинаниями, искренней заботой о тех, кто нуждается в поддержке и внимании, снискало заслуженный авторитет, сплотило в своих рядах тысячи единомышленников, для которых добровольчество в сфере здравоохранения стало делом и смыслом жизни. Убежден, что волонтеры-медики будут расширять горизонты своей деятельности, уделять неустанное внимание реализации востребованных инициатив в социальной сфере. Желаю вам успехов на непростом, но очень важном для людей поприще», – написал в своем письменном обращении Путин.

Семенова отметила важный вклад, который вносят волонтеры-медики в развитие медицинского добровольчества в стране. «Фактически каждая задача, которая стоит перед страной, подхватывается движением волонтеров-медиков. Ведомство, которое я курирую, а также министр здравоохранения России Михаил Мурашко считают волонтеров-медиков нашей армией, которая позволяет реализовывать стратегические задачи, стоящие перед нами. Волонтеры-медики – это ключевая опора российского здравоохранения, за что я выражаю вам огромную благодарность», – приводятся ее слова на сайте волонтеров-медиков.

«Казалось, что мы только вчера пришли с инициативой о создании небольшого проекта, а с этих пор прошло уже больше 10 лет. Никто тогда даже не мог мечтать, что это перерастет в такое огромное и важное для нашей страны движение. Сначала к нам относились с опаской, но мы сделали шаг вперед, и сейчас тысячи медицинских учреждений и сотни образовательных организаций объединились для того, чтобы помогать людям. Волонтеры-медики – это первая технология профессионального волонтерства, обучение служением», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Волонтеры-медики – это одно из самых важных волонтерских движений в стране, а его создание – исторический феномен, когда сотни тысяч человек объединились ради общей цели, отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит в Москве в восьмой раз. Слоган мероприятия в этом году: «Волонтеры-медики: вчера, сегодня, завтра» подчеркивает важность истории движения волонтеров-медиков в России, его актуальность и перспективу. Мероприятие продлится до 7 апреля.

Форум традиционно станет для добровольцев коммуникационной средой для обмена опытом, знаниями и идеями между волонтерами-медиками, представителями органов власти, медицинских организаций и общественных организаций из разных регионов страны.

Участниками Форума стали 300 человек: региональные координаторы, координаторы местных отделений и направлений деятельности ВОД «Волонтеры-медики», а также более 60 ответственных сотрудников органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Минздраву.