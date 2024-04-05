Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества. Один ребенок в реанимации, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местное медучреждение.
По сообщению издания, трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом, содержащем в одном случае каннабис, во втором – псилоцибин, передает RT. Полиция начала расследование.
Напомним, в сентябре 2008 года сотрудники правоохранительных органов Берлина закрыли магазин сладостей, в котором продавались шоколадки и леденцы, начиненные галлюциногенными грибами и марихуаной.