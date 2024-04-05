Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Получены первые снимки со спутника «Ресурс-П»
Роскосмос: Запущенный с Байконура спутник «Ресурс-П» передал первые снимки
Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №4, который был запущен с космодрома Байконур в воскресенье, успешно выполнил первую съемку земной поверхности с помощью аппаратуры «Геотон-Л1», сообщили в Роскосмосе.
По информации из Telegram-канала Роскосмоса, съемка была проведена в пятницу, первые снимки переданы разработчику спутника и аппаратуры.
Установленная на спутнике оптико-электронная аппаратура высокодетального разрешения «Геотон-Л1» с системой приема и преобразования информации «Сангур-1У» позволяет снимать земную и водную поверхность в панхроматическом и мультиспектральных каналах с пространственным разрешением 70 см и полосой захвата до 38 км, отмечается в сообщении.
В воскресенье запущенный с Байконура спутник «Ресурс-П» успешно вывели на орбиту.