Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Ученики пострадали при падении потолочных панелей в школе Москвы
В столичной школе №1550 в одном из кабинетов, где шел урок истории у восьмиклассников, отвалились пластиковые потолочные панели, сообщили в столичном департаменте образования и науки.
Учитель вывела детей из кабинета, прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели учеников, передает ТАСС.
В результате пострадали четыре ребенка: двое с легкими ушибами направлены в медицинские организации для проведения дополнительных обследований, еще двоим была оказана медпомощь на месте.
В 2018 году в гимназии №1526 на Дорожной улице в Москве в одном из классов обрушился подвесной потолок, ученики получили легкие травмы.