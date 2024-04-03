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    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    12 комментариев
    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

    1 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого в понедельник были подняты в воздух самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег из Днепропетровской области.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в 16.45, произошел взрыв с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», – рассказал он.

    Ранее российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.

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    2 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

    Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою ПВО на фронте. Именно поэтому противник попытался совершить атаку на Татарстан. Для удара Киев мог использовать переделанный легкомоторный самолет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее украинские БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане.

    «Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

    «Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.  

    «Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

    Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

    Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

    Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

    Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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    2 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Казахстан опроверг сообщения о запуске с его территории атаковавших Татарстан дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахстанское министерство обороны опровергло сообщения о том, что атаковавшие российскую республику Татарстан беспилотники запускали с территории Казахстана.

    Распространяемая в ряде Telegram-каналов информация о том, что дроны, атаковавшие объекты в российском регионе, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности, заявило ведомство, передает ТАСС.

    Подобные сообщения направлены на дискредитацию Казахстана, подчеркнули в министерстве. Ведомство попросило граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

    Во вторник два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. число пострадавших выросло до семи человек. Газета ВЗГЛЯД изучала, какие цели преследовал киевский режим, пытаясь атаковать эти объекты.

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    3 апреля 2024, 09:19 • Новости дня
    В Казахстане отказались проводить военный парад ко Дню Победы

    В Казахстане отказались проводить военный парад ко Дню Победы в связи с экономией средств

    В Казахстане отказались проводить военный парад ко Дню Победы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню Победы, в связи с экономией средств и решением других задач, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Согласно сообщению пресс-службы, военного парада в 2024 году в Казахстане не будет из-за экономии средств бюджета и необходимостью поддержания «требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана», передает ТАСС.

    Напомним, в апреле 2023 года в Министерстве обороны Казахстана сообщили об отсутствии планов проведения в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств.

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    2 апреля 2024, 08:10 • Новости дня
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что благодаря совместной работе с таможенниками пресекла попытку контрабанды взрывчатки иностранного производства с Украины в Россию через страны Евросоюза. Взрывчатые вещества были спрятаны в партии православных икон и церковной утвари.

    По данным представителей ФСБ, во время досмотра автомобиля на МАПП «Убылинка» в Псковской области сотрудники ФСБ обнаружили 27 самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7, передает РИА «Новости».

    Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза взрывчатых веществ и боеприпасов.

    Также в ФСБ уточнили, что причастный к преступлению уже задержан. Представители службы заверили, что организаторов и соучастников привлекут к уголовной ответственности.

    Накануне ФСБ задержала потенциального террориста в Ростовской области.

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    1 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар по мосту в Гуляйполе осложнит логистику ВСУ на Запорожском направлении. Обходные маршруты поставок сохраняются, однако на их прохождение требуется гораздо больше времени. Восстановить разрушенную конструкцию в ближайшее время не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе.

    «Мост в Гуляйполе являлся крайне важным элементом логистики ВСУ на Запорожском направлении. С его помощью противник регулярно осуществлял переброску солдат. Разрушение конструкции существенно ослабит транспортные возможности украинской армии и позволит нашим бойцам активнее продвигаться», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Однако этот мост не являлся единственной артерией снабжения местной группировки ВСУ. До сих пор сохраняется большое число обходных путей. Логистика осуществляется на объездных и по полям. Вместе с тем успешное функционирование армии возможно лишь при условии поддержания ритмичности поставок всего необходимого. Путь через мост в Гуляйполе использовался офисом Зеленского давно. Теперь же ВСУ придется искать более сложные маршруты, из-за чего часть необходимых грузов будут доходить с опозданием», – подчеркивает собеседник.

    «Мост был разрушен при помощи авиаударов. Он получил значительные повреждения. Несколько десятков метров дороги полностью отсутствуют. К тому же у основания конструкции разрушены несущие опоры. Восстановить его в короткие сроки не получится. Необходимы длительные инженерные и строительные работы, на которые у противника нет времени», – акцентирует эксперт. Резюмируя, Рогов усомнился в том, что ВСУ смогут оперативно отремонтировать мост, поскольку объект находится в зоне досягаемости военных ВС РФ.

    Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов. По его словам, конструкция была поражена ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток». Он подчеркнул, что мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций в рядах противника.

    Между тем ВС РФ продолжают активную работу на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Так, российские военные значительно улучшили здесь тактическое положение. В частности, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой народной республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.

    Кроме того, вблизи Приютного ВС РФ отразили контратаку штурмовых групп противника. Потери украинской армии на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы (М777 и М198 производства США). Также был ликвидирован и склад боеприпасов ВСУ.

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    1 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о панике в НАТО из-за российских ракет «Циркон»

    InfoBRICS: Российские ракеты «Циркон» заставили НАТО паниковать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Благодаря масштабному развертыванию ракет «Циркон» у России появилось больше возможностей для ударов по центрам принятия решений ВСУ, это вызвало панику в НАТО и Пентагоне, заявил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Перед Североатлантическим альянсом и Пентагоном возник вопрос, как обезопасить своих офицеров на Украине, поскольку на реагирование на удар «Цирконами» отводится всего лишь несколько минут, что делает эти ракеты особенно опасными, пишет Боснич, передает РИА «Новости».

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.

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    1 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Гражданам Казахстана рекомендовали всегда носить с собой документы в России

    МИД Казахстана рекомендовал своим гражданам в России иметь при себе документы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим согражданам, находящимся на территории Российской Федерации, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, сообщили в казахстанском ведомстве.

    Представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что после теракта в московском ТЦ «Крокус Сити Холл» Россия, как и любая страна, где произошло подобное ЧП, принимает меры по обеспечению безопасности. В связи с этим, по его словам, «задержания и проверки – это нормально», передает «Говорит Москва».

    Смадияров также сообщил, что в МИД Казахстана не поступало жалоб от граждан на неправомерные действия со стороны российских силовиков.

    Ранее суд в Санкт-Петербурге постановил выдворить из России гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзода, который был участником группы в соцсети, где вербовали террористов.

    Напомним, МВД внесло в правительство России проект закона об ужесточении регулирования в сфере миграции, который предусматривает сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение года.

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    31 марта 2024, 22:48 • Новости дня
    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна стремится углублять отношения с Евросоюзом и США.

    «У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами», – сказал Мирзоян интервью на портале Todos Noticias, передает ТАСС.

    Он добавил, что гражданская миссия ЕС «во многом способствует миру в регионе и части Армении».

    «Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», – отметил Мирзоян.

    Ранее сообщалось, что по оценками официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча Армения – ЕС – США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.

    Захарова подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ».

    Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

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    2 апреля 2024, 09:21 • Новости дня
    МВД: Мощности извлеченной из иконы взрывчатки хватает на подрыв пятиэтажки

    В МВД по Псковской области сообщили, что мощности извлеченной из иконы взрывчатки хватит на подрыв пятиэтажки

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ и МВД изъяли в Псковской области две иконы, в которых был спрятан гексоген, мощности взрывчатки было бы достаточно для подрыва пятиэтажного дома, сообщил начальник отдела ЭКЦ МВД по Псковскому региону Дмитрий Белоцерковский.

    По его словам, мощность взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила, общей массы изъятого взрывчатого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного жилого дома, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в ФСБ, груз взрывчатки в иконах следовал в Москву. По данным службы, опасный груз везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.


    Утром во вторник ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах.


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    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    2 апреля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: На Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие на Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседании коллегии МВД.

    «Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также указал на попытки недоброжелателей России «доразвалить» ее после того, как перестал существовать Советский Союз. Они планировали подчинить своим геополитическим интересам то, что осталось бы от Российского государства, заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.

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    2 апреля 2024, 10:56 • Новости дня
    Москва призвала Сингапур пересмотреть позицию по антироссийским санкциям

    Tекст: Александра Юдина

    Москва призвала Сингапур пересмотреть позицию по антироссийским санкциям, назвав ее препятствием для развития двустороннего сотрудничества, следует из сообщения по итогам встречи замглавы МИД Андрея Руденко и постоянного секретаря МИД Сингапура Альберта Чау.

    По данным ведомства, Москва призвала партнеров из Сингапура пересмотреть действующую линию по приобщению к незаконным антироссийским санкциям, передает ТАСС.

    Напомним, в 13-й пакет санкций Евросоюза против России впервые включены компании из Гонконга. Также ЕС ввел санкции против компании из Таиланда и Сингапура, которые, по мнению Брюсселя, помогают России обходить санкции.

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    2 апреля 2024, 10:38 • Новости дня
    СК заявил о намерении расследовать атаку дронов на Татарстан

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, сообщили в ведомстве.

    В официальном Telegram-канале СК указано, что следователи будут расследовать факты обстрелов со стороны ВСУ территорий Белгородской области, республики Татарстан и Донецка.

    Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

    Тем временем число пострадавших в результате атаки БПЛА в Елабуге в Татарстане увеличилось до семи, все они студенты и подростки.

    Накануне сообщалось, что украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР.

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    2 апреля 2024, 10:23 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили беспилотник в Липецкой области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО в Липецкой области обнаружила и ликвидировала беспилотник, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    В своем Telegram-канале он указал, что дрон обнаружили и уничтожили в Становлянском районе.

    В данный момент на месте  работают сотрудники правоохранительных органов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    В этой связи режим воздушной опасности в регионе был отменен спустя 30 минут после объявления.

    Во вторник утром в Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за обнаруженного близ границ региона БПЛА.

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Почему Зеленского бросает ближайший друг и помощник

    Рядом с Зеленским больше не будет человека, игравшего в украинской политике уникальную роль – первого помощника президента Сергея Шефира. Какое отношение Шефир имел к возникновению самого феномена Зеленского как политика и актера, с чем связана его отставка и почему перед нами отчетливый признак агонии руководства киевского режима? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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