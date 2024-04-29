Грузия призвала Евросоюз уважать ее не меньше, чем Украину и Молдавию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, «Грузия на голову выше по уровню демократии, соблюдению прав человека, развитию институтов, экономическому развитию и борьбе с коррупцией Украины и Молдавии», с которыми такие переговоры уже открыты.

В этой связи он призвал Брюссель «проявить уважение», «восстановить справедливость» и начать в этом году переговоры с Тбилиси о членстве в ЕС.

В свою очередь, почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили в своем выступлении пообещал, что «Грузия в 2030 году станет членом Евросоюза».

По его словам, «глобальная партия войны» продолжает обижаться на Грузию за то, что та не открыла «второй фронт» против России.

Десятки тысяч человек вышли в понедельник на акцию в Тбилиси «В Европу – с достоинством», которая совпала с обсуждением в парламенте Грузии во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».