29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
Грузия призвала Евросоюз уважать ее не меньше, чем Украину и Молдавию
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на многотысячном митинге в Тбилиси в понедельник призвал Евросоюз проявить уважение к его стране и в этом году открыть переговоры о членстве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «Грузия на голову выше по уровню демократии, соблюдению прав человека, развитию институтов, экономическому развитию и борьбе с коррупцией Украины и Молдавии», с которыми такие переговоры уже открыты.
В этой связи он призвал Брюссель «проявить уважение», «восстановить справедливость» и начать в этом году переговоры с Тбилиси о членстве в ЕС.
В свою очередь, почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили в своем выступлении пообещал, что «Грузия в 2030 году станет членом Евросоюза».
По его словам, «глобальная партия войны» продолжает обижаться на Грузию за то, что та не открыла «второй фронт» против России.
Десятки тысяч человек вышли в понедельник на акцию в Тбилиси «В Европу – с достоинством», которая совпала с обсуждением в парламенте Грузии во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».