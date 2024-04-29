29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
В Британии посоветовали Киеву выбрать «невыгодный мир с Россией»
Daily Mail: Украине стоит выбрать невыгодный мир с Россией, нежели сражаться дальше
Затянувшийся украинский кризис, спровоцированный действиями США, должен быть решен дипломатическим путем, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
По мнению Хитченса, происходящее на Украине стало результатом действий американской элиты, которая втянула Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию. «Эта политическая элита считает, что сможет изменить мир, но пока лишь ломает его», – приводит слова автора РИА «Новости».
Он напоминает, что Вашингтон давно предупреждал о том, что расширение НАТО станет красной линией для России, но «в результате начался кровавый и затянувшийся конфликт».
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон будет требовать от Киева демонстрации значимых военных успехов как минимум до выборов президента США, чтобы оправдать выделение нового пакета военной помощи.