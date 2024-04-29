Daily Mail: Украине стоит выбрать невыгодный мир с Россией, нежели сражаться дальше

Tекст: Ольга Иванова

По мнению Хитченса, происходящее на Украине стало результатом действий американской элиты, которая втянула Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию. «Эта политическая элита считает, что сможет изменить мир, но пока лишь ломает его», – приводит слова автора РИА «Новости».

Он напоминает, что Вашингтон давно предупреждал о том, что расширение НАТО станет красной линией для России, но «в результате начался кровавый и затянувшийся конфликт».

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон будет требовать от Киева демонстрации значимых военных успехов как минимум до выборов президента США, чтобы оправдать выделение нового пакета военной помощи.