Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.12 комментариев
Взрыв прогремел в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Звук взрыва раздался в Киеве, в Киевской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Издание пишет, что в Киевской и Черкасской областях звучит воздушная тревога, но в Киеве ее не объявляли, передает ТАСС.
Ранее российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.