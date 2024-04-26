FIG исключила из правил пять названных в честь российских гимнасток элементов

FIG исключила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток

Tекст: Ольга Иванова

В обновленном списке больше нет равновесий Зарины Гизиковой (два элемента) и Ольги Капрановой, а также вращений Дарьи Трубниковой и Гизиковой, передает «Матч ТВ».

Стоит отметить, что другие элементы, названные в честь российских спортсменок, остались в правилах FIG.

Ранее FIG разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации.

Напомним, в начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.