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FIG исключила из правил пять названных в честь российских гимнасток элементов
FIG исключила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток
Международная федерация гимнастики (FIG) обновила правила на период с 2025 по 2028 год, исключив из них пять элементов, названных в честь российских гимнасток.
В обновленном списке больше нет равновесий Зарины Гизиковой (два элемента) и Ольги Капрановой, а также вращений Дарьи Трубниковой и Гизиковой, передает «Матч ТВ».
Стоит отметить, что другие элементы, названные в честь российских спортсменок, остались в правилах FIG.
Ранее FIG разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации.
Напомним, в начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.