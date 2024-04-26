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    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    6 комментариев
    26 апреля 2024, 21:40 • Новости дня

    FIG исключила из правил пять названных в честь российских гимнасток элементов

    FIG исключила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток

    Tекст: Ольга Иванова

    Международная федерация гимнастики (FIG) обновила правила на период с 2025 по 2028 год, исключив из них пять элементов, названных в честь российских гимнасток.

    В обновленном списке больше нет равновесий Зарины Гизиковой (два элемента) и Ольги Капрановой, а также вращений Дарьи Трубниковой и Гизиковой, передает «Матч ТВ».

    Стоит отметить, что другие элементы, названные в честь российских спортсменок, остались в правилах FIG.

    Ранее FIG разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации.

    Напомним, в начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.

    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    26 апреля 2024, 08:35 • Новости дня
    У тел из массового захоронения в Хан-Юнисе обнаружили признаки изъятия органов

    WAFA: У тел из массового захоронения в Хан-Юнисе обнаружили признаки изъятия органов

    У тел из массового захоронения в Хан-Юнисе обнаружили признаки изъятия органов
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники спасательных служб, участвовавшие в извлечении тел мирных жителей из массового захоронения на территории медицинского комплекса «Насер» в городе Хан-Юнис в секторе Газа, сообщили об обнаружении признаков изъятия у погибших внутренних органов, сообщило палестинское агентство WAFA.

    По его данным, тела были найдены со связанными руками и зашитыми животами, что вызывает подозрения в изъятии внутренних органов. Тела завернуты в нейлоновые черно-синие саваны, которые отличаются по цвету от саванов, используемых в Газе, передает ТАСС.

    Представители чрезвычайных служб считают, что это могло быть сделано с целью повышения температуры тел для ускорения процесса их разложения и сокрытия улик. Также агентство отмечает, что на некоторых телах обнаружены следы огнестрельных ранений в голову.

    Ранее палестинские экстренные службы обнаружили на территории медицинского комплекса «Насер» в Хан-Юнисе массовое захоронение с 50 телами погибших.

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    26 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по эшелону с вооружением, поставленным киевскому режиму с Запада, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.

    С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    26 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об уходе ВСУ с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке

    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций укрепрайона в Красногоровке, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Кимаковский отметил, что отступление вооруженных сил Украины произошло «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов». Он сообщил, что давление на Красногоровку шло по нескольким направлениям, передает ТАСС.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку.

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    26 апреля 2024, 08:22 • Новости дня
    Экс-разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками

    Экс-разведчик Чинкуини: воюющие за ВСУ французские наемники избегают наказания из-за узкого определения в УК

    Экс-разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Во Франции не могут решить, являются ли французы, воюющие на стороне Украины, наемниками. Экс-сотрудник французской контрразведки Николя Чинкуини утверждает, что определение «наемник» в Уголовном кодексе Франции слишком узкое, что позволяет им избежать наказания.

    МИД Франции отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, называя заявления об этом якобы «российской дезинформацией». Чинкуини объясняет это тем, что понятие «наемник» во Франции табуировано, так как за это грозит уголовное преследование, передает РИА «Новости».

    На родине этих людей называют «волонтерами», однако, как подчеркивает эксперт, Россия справедливо называет их наемниками. По мнению аналитика, ожидаются «интересные юридические дебаты», если российским военным удастся поймать «разоблаченного агента французского правительства».

    Ранее Чинкуини сообщал, что на Украине погибли минимум 75 французских наемников.

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    25 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    В Финляндии подтвердили причину повреждения газопровода Balticconnector

    Tекст: Ольга Иванова

    Основной причиной повреждения газопровода Balticconnector, проходящего по дну Финского залива от Финляндии до Эстонии, стал якорь китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear, считают финские следователи.

    При этом следователи так и не смогли сообщить, инцидент был организован намеренно или произошел ввиду непрофессионального судовождения, сообщает «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что газопровод Balticconnector возвращен в эксплуатацию.

    Напомним, утечка на газопроводе была обнаружена 8 октября 2023 года. По данным финской полиции, трубу повредил якорь, вероятно, китайского судна.

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    26 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    Подполье сообщило о скоплении служащих ВСУ у военкомата в Николаеве
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Множество украинских военных скопилось возле военкомата в Корабельном районе Николаева. Скорее всего, это связано с ротацией ВСУ на херсонском направлении, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, наблюдается большое скопление военных около военкомата в Корабельном районе Николаева, что может быть связано с ротацией на Херсонском направлении, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что ночью ВС России ударили по Галициново (Николаевская область) и по Станиславу (Херсонская область).

    Ранее в Николаев перебросили нацбаты «Медведи SS» и «Тавр».

    Коментарии (6)
    26 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Захарова язвительно пригласила дипломатов на выставку трофейной техники в Москве
    Захарова язвительно пригласила дипломатов на выставку трофейной техники в Москве
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила дипломатам ознакомиться с выставкой вооружения и военной техники ВСУ, которые были захвачены армией России в ходе спецоперации.

    «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала Захарова в своем Telegram-канале, отметив, что на выставке широко представлены образцы техники НАТО, которая была поставлена Киеву.

    Выставка будет интересна и тем, кто все еще верит в «западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России и ее населения, добавила дипломат.

    Ранее в Кремле оценили выставку трофейной техники в Москве.

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    26 апреля 2024, 02:17 • Новости дня
    Советники Трампа захотели штрафовать страны за отказ от доллара

    Bloomberg сообщил об обсуждении советниками Трампа мер по борьбе с отказом стран от доллара

    Советники Трампа захотели штрафовать страны за отказ от доллара
    @ Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советники бывшего президента США Дональда Трампа обсуждают, какие меры можно принять, чтобы помешать другим государствам отказываться от доллара во внешней торговле, сообщили источники.

    Как сообщает Bloomberg, обсуждаются меры экспортного контроля, штрафы, обвинения в валютной манипуляции и тарифы. Данные шаги могут быть направлены против развивающихся стран, включая страны БРИКС. Цель предлагаемых мер – «снизить риски» для доллара, передает ТАСС.

    По данным агентства, речь идет о «наказании» как «союзников», так и «противников», которые хотят «вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах», передает РИА «Новости».

    Напомним, осенью сообщалось, что доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал доллар политическим оружием Запада.

    Коментарии (39)
    26 апреля 2024, 18:27 • Новости дня
    Блогер-самбист с Украины избил десятки людей в Ростове-на-Дону
    Блогер-самбист с Украины избил десятки людей в Ростове-на-Дону
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Ростова-на-Дону начала проверку после того, как в Сети появились видеозаписи, на которых блогер-самбист избивает людей.

    По информации местных Telegram-каналов, агрессором является Богдан Ш., недавно переехавший с Украины, передает RT.

    На видеороликах, которые сам блогер публикует в социальных сетях, видно, как он нападает на прохожих, бьет их по лицу и издевается над ними. Сообщается, что от его действий уже пострадали около 50 человек. Мотивы своих поступков он не объясняет.

    Помимо видео избиений, в блоге Ш. также присутствует контент с нацистской символикой.

    Ранее в петербургском метро пожилой мужчина напал с ножом на серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию Владислава Дикиджи.

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    26 апреля 2024, 16:36 • Новости дня
    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков

    Немецкий журналист Репке: ВС России придумали необычный и эффективный способ защитить танки от БПЛА

    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необычное, но эффективное приспособление для защиты танков от дронов создали российские военные, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

    По словам Репке, танки Т-72, оснащенные огромной навесной броней, сначала вызывали смех, однако, как оказалось, эта защита настолько сильна, что не дает FPV дронам ВСУ ни единого шанса пробиться через нее, передает РИА «Новости».

    Помимо необычной брони, танки оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установлены прямо на них, отметил журналист. Они не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные, сообщил Репке.

    В прошлом году для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который танкисты назвали «мангалом»,

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие.

    Коментарии (6)
    26 апреля 2024, 14:58 • Новости дня
    Стало известно о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

    РБК сообщил о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

    Стало известно о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержан очередной подозреваемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», им оказался гражданин Таджикистана, сообщил близкий к МВД источник.

    Подозреваемого зовут Джумохон Бегиджонович Курбонов, это уроженец города Пархор, 2003 года рождения, он также является гражданином Таджикистана, сообщил источник РБК.

    Ему вменяется статья «Совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку».

    Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявлял, что теракт в «Крокусе» финансировался через множество финорганизаций, для этого применялась криптовалюта.

    Коментарии (7)
    26 апреля 2024, 00:16 • Новости дня
    Число арестованных по делу энергетиков в Дагестане выросло до 31 человека

    По делу о хищении 2,8 млрд рублей в сфере энергетики в Дагестане арестован 31 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Махачкале арестовал еще пять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей, сообщила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

    Все пятеро арестованы на два месяца, передает РИА «Новости».

    Речь идет о работниках АО «Дагэнергосеть», передает ТАСС.

    Число арестованных выросло до 31 человека.

    Напомним, ранее был арестован директор «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев. Всего задержано 36 человек.

    Коментарии (7)
    26 апреля 2024, 10:49 • Новости дня
    Минздрав назвал причину разницы в длительности жизни между мужчинами и женщинами
    Минздрав назвал причину разницы в длительности жизни между мужчинами и женщинами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что мужчины в России живут на десять лет меньше женщин из-за высокой заболеваемости, а также распространенности факторов риска.

    По его словам, злоупотребление алкоголем и курение вкупе с меньшей приверженностью заботе о своем здоровье сокращают продолжительность жизни российских мужчин, передает ТАСС.

    Мурашко добавил, что проблемы бесплодия в браке на 50% связаны с мужскими факторами, что негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.

    Также министр подчеркнул, что вопросы мужского здоровья являются одним из приоритетов государственной политики.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2023 года в России продолжительность жизни выросла до 73,5 лет.

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    26 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Ван И потребовал от США не вмешиваться во внутренние дела Китая

    Ван И на встрече с Блинкеном потребовал от США не нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая

    Ван И потребовал от США не вмешиваться во внутренние дела Китая
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не должны нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая и вмешиваться в его внутренние дела, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном.

    Ван И провел встречу с Блинкеном в Пекине, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа и Центральное телевидение Китая.

    Ван И заявил, что Вашингтон не должен «подавлять развитие Китая и переступать красные линии, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая».

    Он заявил, что сотрудничество двух стран приведет к обоюдному выигрышу, а конфликт – к обоюдному проигрышу.

    Негативные факторы в китайско-американских отношениях по-прежнему усиливаются, поскольку США продолжают попирать законные права Китая на развитие, сказал Ван И.

    В среду Блинкен прибыл в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай. Его встречал председатель Шанхайского партийного комитета Чэнь Цзинин. Встреча главы Госдепа китайской стороной оказалась весьма сдержанной.

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