Форум «Города трудовой доблести» начался на выставке «Россия»

Tекст: Дарья Григоренко

В течение двух дней на площадках выставки в нескольких павильонах соберутся делегаты 63 городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», а также представители государственной власти, экспертного и бизнес-сообщества, учащиеся и рабочая молодежь. Совместно они определят векторы развития городов в ответ на вызовы нового времени.

«Ваш форум собрал в Москве делегации из всех городов, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести», – представителей рабочих династий, крупных промышленных предприятий, учреждений культуры, образования, студентов средних специальных и высших учебных заведений. Вам предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с сохранением исторической памяти о трудовом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны, перевыполняя все планы и нормы, работали на оборонных заводах и транспорте, в шахтах и госпиталях, обеспечивали фронт всем необходимым. И в мирное время легендарное поколение победителей самоотверженно, подвижнически служило Родине, созидало мощь и достоинство великой державы», – подчеркнул в обращении к участникам президент РФ Владимир Путин.



Форум организован Фондом развития производственных систем и промышленного туризма при поддержке Фонда президентских грантов и Выставки «Россия». Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, которая включает в себя комплекс деловых, образовательных и культурно-просветительских мероприятий.

«Исторический опыт говорит, что воспитание возможно только на примерах. Мало знать о традиционных ценностях, нужно еще и жить в соответствии с этими ценностями. Города трудовой доблести очень важны в этой системе воспитания, потому что именно в них сосредоточены предприятия, которые являются примерами создания технологических производственных побед», – сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Заместитель генерального директора госкорпорации Росатом по развитию производственной системы Сергей Обозов отметил, что за 17 лет производственная система компании стала производственной религией нашей организации.

«Ключом к воспитанию у студентов ценностного иммунитета являются деятельностный патриотизм и созидательный труд. Ребят надо вовлекать в социально значимые проекты. Это показывает их значимость, нужность стране, малой родине. На студенчество приходится момент завершения формирования и укрепление ценностной рамки. Поэтому очень важно задача состоит в том, чтобы молодежь получала информацию о богатом и подлинном наследии нашей истории. Историческая память – это залог здорового будущего», – отметила заместитель министра науки и образования РФ Ольга Петрова.