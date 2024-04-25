Голикова перечислила важнейшие задачи ФМБА на ближайшее время

Также поставлена задача расширить работу по охране здоровья сотрудников организаций, работа которых связана с особо опасными условиями труда. Охват профилактическими мерами приблизился к 99%, говорится в сообщении Telegram-канала ФМБА.

В 2023 году агентство успешно завершило программы модернизации служб крови в Крыму и Севастополе. Теперь предстоит наладить их работу в новых регионах. В 2024 году необходимо заготовить не менее 600 т плазмы крови.

Кроме того, ФМБА должно увеличивать наполнение федерального регистра доноров костного мозга. Это повысит доступность трансплантации для граждан, проходящих лечение.

Среди задач ведомства также обеспечение качественной медицинской помощи жителям Энергодара и запустить вторую очередь строительства многопрофильного медицинского центра ФМБА в Мариуполе.

«Сформировать научно-производственный комплекс для внедрения биомедицинских технологий на базе НИИ пульмонологии. Создавать привлекательные условия для медицинских работников, в первую очередь для молодых кадров», – говорится в сообщении.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что ФМБА России успешно решает задачу по обеспечению технологического суверенитета

«ФМБА всегда, а сегодня особенно – в авангарде цифровизации здравоохранения. Под эгидой Агентства создана Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система. Она объединяет все подведомственные организации в общий цифровой контур. ФМБА также развивает две федеральные государственные информационные системы в сфере донорства крови, костного мозга и стволовых клеток», – сказал он.