Аналитики составили портрет наблюдателя в социальных сетях в период выборов

Соответствующее исследование провели специалисты АНО «Диалог регионы». Круглый стол «Образ наблюдателя в соцсетях» прошел на площадке Общественной палаты РФ 25 апреля, говорится на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Как напомнила на открытии модератор, председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, к президентским выборам обучающую программу прошли более 200 тысяч человек, из которых более 144 тысяч – вышли на участки от общественных палат. «Отмечу, что ни один этап дней голосования не остался без наблюдения, и, в этой связи, нам важны итоги публичной работы наблюдателей, их отклик и просмотры материалов, которые они размещали в соцсетях», – подчеркнула она.

«У наблюдателей в сети – женское лицо, их средний возраст – 41 год. Мы изучали профессии людей – чаще всего о выборах рассказывали учителя, бухгалтеры и воспитатели детских садов – в целом, представители народных профессий, которые не являются профессиональными блогерами и не имеют многотысячную аудиторию, при этом очень уважаемы в кругу своих знакомых и коллег», – представил образ среднестатистического, активного в сети наблюдателя заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Так, например, в Вологде за чистотой выборов следила директор школы Светлана Разина. А в Уфе наблюдателем работала известная телеведущая, член общественной палаты Башкирии Альбина Касимханова.

По данным АНО «Диалог Регионы», чаще всего наблюдатели публиковали тексты и видео о проверке избирательных процедур, позитивной атмосфере на участках, голосовании известных людей и необычных участников выборов, а также работе видеокамер. Много наблюдателей-блогеров сопровождали членов комиссий на надомном голосовании, выезжали к пожилым людям и избирателям с ограниченными возможностями здоровья.

Цепелев особенно отметил, что был очень популярен видеоконтент – люди не боялись записывать себя на камеру, открыто делиться мнением о выборах среди своего круга, не скрывались за вымышленными именами. Искренность и народный характер этого процесса привел к беспрецедентным по масштабу результатам: за 3 дня более 40 тыс. наблюдателей-блогеров опубликовали 427 тыс. постов, причем уровень одобрения этого контента в 4 раза выше, чем средний по соцсетям.

Политолог, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов считает, что такая беспрецедентно высокая активность наблюдателей в сети говорит о новом социальном явлении, когда люди делятся не только бытовой стороной своей жизни, но и тем, как выражают через общественный контроль свою гражданскую позицию. «Результаты исследования показывают, что общественное наблюдение – стало по-настоящему народным процессом. Сами наблюдатели – не специально подобранные и прошедшие какое-то «специальное» обучение люди, а такие же неравнодушные, простые граждане, как мы с вами, рассказывающие всем остальным о том, как проходят выборы», – отметил Асафов. В конечном итоге, этот поток достоверной информации в сети, подчеркнул он, стал заслоном от многочисленных попыток раскачать фейки.

Тенденцию снижения качества фейк-ньюс на фоне позитивных сообщений о выборах подтвердил и первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, который в дни голосования находился в новых регионах России.

«Материалы наблюдателей было интересно смотреть и читать, и, конечно, непосредственно видеть этот процесс своими глазами. Проводилось огромное количество игровых акций, в которые люди вовлекались, идя на голосование. Так, например, в Донецке люди в праздничной символике в прямом смысле слова бежали на участки, пекли блины, создавали муралы, организовывали викторины. Словом, на участках был настоящий праздник, и это настроение передавалось через контент наблюдателей», – рассказал Малькевич.

Представитель АПЭК в Новгородской области, эксперт НОМ Алексей Громский, в свою очередь, заметил, что активные в сети наблюдатели освещали не только то, что происходит на самом участке, но и готовность помещений для голосования, их удобство и доступность, наличие противопожарных инструментов. «По опыту Новгородской области могу сказать, что доверие к общественным наблюдателям среди жителей достаточно велико – им адресуют вопросы про выборы, благодарности за работу, поддерживают материалы в соцсетях», – рассказал он.





