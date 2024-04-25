Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
Шадаев заявил о разработке закона о запрете спам-звонков в России
Законодательный запрет на массовые рекламные обзвоны могут ввести в России, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Минцифры намерено ввести проект закона, запрещающий массовые спам-обзвоны, у абонентов выработалось «очень напряженное отношение» к любым входящим голосовым звонкам, подчеркнул глава ведомства, передает РИА «Новости».
Министерство намерено запретить рекламные обзвоны, так как они инициируются роботами.
На данный момент в России есть административная ответственность за спам-звонки, такой закон подписал президент Владимир Путин в начале апреля. Согласно ему, физлица за такое нарушение обязаны платить от 10 до 20 тыс. рублей, должностные лица – от 20 до 100 тыс. рублей, юрлица – от 300 тыс. до 1 млн рублей.