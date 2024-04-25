Британский адмирал указал на возросшую эффективность ударов России по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, нужно признать, что Россия сумела нанести более эффективные дальние удары, чем в 2023 году, при этом на Западе имеют место «мрачные настроения» в отношении обороны Украины, ведущей «тяжелые бои», передает ТАСС.

Радакин добавил, что после нескольких месяцев неопределенности по поводу стратегии Запада сейчас во всех странах «говорят о том, чтобы тратить больше денег» для содействия Киеву.

Он ответил также на критику по поводу отсутствия у западных держав всеобъемлющего «отличного плана». По его словам, вряд ли можно ожидать того, что кто-то скажет: «Вот это план, и теперь произойдет A, B и C». Радакин отметил, что некоторые элементы военного подхода Украины будут скрыты, а некоторые будут также зависеть от более основательных аспектов.

Он добавил также, что ВСУ будут увеличивать количество дальних ударов по территории России, а приток западной военной помощи направлен на то, чтобы помочь Киеву вести операции «гораздо более решительным образом».

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV.