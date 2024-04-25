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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Социализм заложен в человеческой природе, сопротивляться ему бесполезно

    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    71 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    44 комментария
    25 апреля 2024, 08:28 • Новости дня

    Над Запорожской областью создали защитный купол

    Минобороны: Над Запорожской областью создали защитный купол

    Tекст: Ольга Никитина

    Зенитно-ракетные комплексы С-300, а также другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создали в небе над подконтрольной России частью Запорожской области защитный «купол», сообщили в Минобороны.

    Подразделения ПВО обеспечивают защиту от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения используют ЗРК «Бук-М2», а также другие средства поражения, такие как «Панцирь».

    Как рассказал один из военнослужащих, «ни одна ракета, ни один самолет не пройдет» в область под надзором ВС России. «HIMARS сбивали. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров», – отметил он.

    В середине апреля российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

    24 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Дело против замминистра обороны Иванова поручено военной контрразведке ФСБ
    Дело против замминистра обороны Иванова поручено военной контрразведке ФСБ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили в правоохранительных органах.

    «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», – приводит ТАСС слова источника.

    Он добавил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

    Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    В настоящее время с Ивановым проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра.

    Напомним, что Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

    Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.



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    23 апреля 2024, 19:36 • Новости дня
    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

    Главком ВС Норвегии заявил, что не ожидал такой скорости совершенствования ВС России

    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Breaking Defense.

    Кристофферсен утверждает, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году, а санкции не смогли повлиять на модернизацию российских сил, ожидаемого эффекта от рестрикций не получилось, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

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    24 апреля 2024, 22:09 • Новости дня
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова

    ТАСС: Один из учредителей «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова о получении взяток

    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский бизнесмен, один из учредителей компании «Олимпситистрой», дал показания против заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина по делу о взяточничестве.

    «(Задержанные) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», – приводит ТАСС слова источника.

    Отмечается, что неназванный бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, являющихся подрядчиками Министерства обороны России, и что именно он дал показания на Иванова.

    Компания «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны.

    На ваш взгляд
    Каким будет решение суда по делу замминистра обороны Тимура Иванова?




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    Коментарии (9)
    23 апреля 2024, 23:18 • Новости дня
    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова

    Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова

    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ сообщил о проведении следственных действий в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 1 млн рублей.

    «Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.

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    22 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

    В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создана система безопасности «Пятница», предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак дронов, сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.

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    24 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»

    «Калашников» представил специалистам Минобороны новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»

    «Калашников» представил новый разведывательный мини-дрон «Каракурт»
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» представил специалистам Минобороны новый миниатюрный разведывательный БПЛА «Каракурт», который можно запускать из ограниченного пространства, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как сообщили в пресс-службе, «Каракурт» является мини-разведывательным БПЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Его особенность заключается в маневренности запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера, передает ТАСС.

    Кроме «Каракурта», военные ознакомились с круглосуточным разведывательным БПЛА «Скат 350М» и системой подъема аппаратуры «Квазимачта», которая обеспечивает высокоскоростной обмен данными с наземной станцией информации (НСУ) по кабелю электропитания. Платформа способна работать в режиме радиомолчания, время полета – не менее 24 часов, также есть возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БПЛА на 500 метров.

    Ранее спецназ Росгвардии навел удар по топливной базе ВСУ с помощью БПЛА «Скат 350М».

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    24 апреля 2024, 06:44 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты топливно-энергетических комплексов в Смоленском и Ярцевском районах.

    Анохин заявил, что Смоленская область «вновь находится под атакой украинских БПЛА». Силы ПВО ВС России ведут с ними борьбу.

    «В результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам произошли возгорания», – говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС.

    Ранее сообщалось, что в пригороде Воронежа уничтожен четвертый за четыре часа беспилотник. В результате падения обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание. В данный момент пожар локализован, пострадавших нет.

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    22 апреля 2024, 11:22 • Новости дня
    Лавров рассказал о шулерстве Запада в ядерной сфере

    Лавров: Запад продвигает шулерские схемы в сфере новых ограничений на ядерные арсеналы

    Tекст: Ольга Никитина

    Возглавляемый США коллективный Запад циничным образом сочетает демонтаж соглашений в области ядерного сдерживания, которые мешали Вашингтону, с продвижением откровенно шулерских схем, которые создают преимущества для американцев, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что целью США является одностороннее военное превосходство, которое возникнет в результате ограничений на ядерные арсеналы оппонентов. Текст заявления Лаврова опубликован на сайте МИД.

    Министр отметил также, что никакой основы для диалога США в условиях тотальной гибридной войны, которая ведется против России, не существует. США пытаются представить тематику контроля над вооружениями и в целом вопросы стратегической стабильности как нечто находящееся в отрыве от других аспектов межгосударственных отношений, указал Лавров.

    США и их натовские сателлиты, по словам главы внешнеполитического ведомства, по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение». Западники, подчеркнул Лавров, опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав.

    По словам Лаврова, Россия готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), когда это же сделают США.

    Ранее исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд и замглавы МИД Сергей Рябков провели встречу на полях Московской конференции по нераспространению.

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    24 апреля 2024, 23:09 • Новости дня
    США отправили Украине значительное количество ракет ATACMS

    США в марте 2024 года отправили Украине значительное количество ракет ATACMS

    Tекст: Денис Тельманов

    США отправили Украине значительное количество тактических баллистических ракет ATACMS в марте, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

    По словам Салливана, решение об отправке ракет было принято президентом США Джо Байденом в феврале.

    «Я могу подтвердить, что в феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – приводит слова Салливана ТАСС.

    Он также подтвердил, что ракеты были отправлены в рамках мартовского пакета американской военной помощи.

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    25 апреля 2024, 06:23 • Новости дня
    Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи

    Суд арестовал активы замминистра обороны Тимура Иванова, его семьи, бывших жен и детей

    Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета замглавы Министерства обороны Тимура Иванова и его семьи.

    «Все, что было зарегистрировано на него и жену, а также бывших жен и пятерых детей, включая приемных, арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Ранее сообщалось, что у арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом. При этом Иванов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово».

    Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере.

    Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.

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    24 апреля 2024, 01:30 • Новости дня
    ОДКБ сохранила обязательства перед Арменией, несмотря на ее ограниченное участие

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что организация продолжает выполнять свои обязательства по отношению к Армении в полном объеме, несмотря на решение Еревана ограничить участие в ее работе.

    «Армения действительно ограничила свое участие в работе ОДКБ, однако основные механизмы взаимодействия функционируют, работа по повестке организации продолжается. Все обязательства ОДКБ в отношении Армении сохраняются в полном соответствии с уставными целями и принципами организации», – отметил генсек в интервью «Известиям».

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем оставаться в организации.

    В последнее время Ереван неоднократно пропускал встречи в рамках ОДКБ. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске в 2023 году, а также заявлял, что республика приостановила участие в этой организации.

    Разногласия между Арменией и ОДКБ возникли на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

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    24 апреля 2024, 00:27 • Новости дня
    ВСУ обстреляли территорию ДНР 22 раза за сутки, ранены два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Зафиксировано 22 факта вооруженных атак вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», – приводит сообщение ТАСС.

    Отмечается, что что обстрелы ВСУ повредили жилой дом и 4 объекта гражданской инфраструктуры. Отмечается, что всего противник выпустил по населенным пунктам ДНР 73 различных боеприпаса.

    Обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ происходят регулярно.

    Ранее сообщалось, что за последние сутки «Южная» группировка Вооруженных сил России в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР поразила до 500 украинских военных.

    Группировка улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла у этих населенных пунктов до 500 человек, три танка, БМП, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, поражены полевых склада с боеприпасами.



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    24 апреля 2024, 02:25 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожены два беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили на территории Воронежской области два беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

    «Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в результате падения обломков другого украинского беспилотника на территории частного домовладения образовалась воронка площадью около 1 кв. м.

    «По предварительным данным, никто не пострадал. В доме повреждены стекла, разрушена беседка, посечена кровля. Помощь для восстановления объектов будет оказана оперативно», – пояснил губернатор.

    В Минобороны сообщили, что 23 апреля около 23.00 была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России».

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    25 апреля 2024, 02:32 • Новости дня
    У арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом

    Экс-замминистра обороны Иванов оценил свое моральное состояние и встретится с психологом

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о взяточничестве, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев.

    «Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет», – приводит слова Енаева ТАСС.

    Отмечается, что сейчас Иванов содержится в карантинной камере, соседей у него нет.

    «В самой камере все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности», – рассказал Енаев.

    По словам правозащитника, Иванов оценивает свое моральное состояние как стабильное. Он также сообщил, что замминистра уже посетил врач, и хронических заболеваний у него не выявлено. На четверг у него запланирована сдача анализов и визит к психологу.

    Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

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    25 апреля 2024, 02:17 • Новости дня
    В Белом доме усомнились в способности Киева победить с новым вооружением

    В Белом доме усомнились в способности Киева добиться успехов с новым вооружением

    Tекст: Денис Тельманов

    В администрации США сомневаются в способности Киева добиться значимых успехов на поле боя, несмотря на одобрение нового пакета военной помощи Украине на сумму почти 61 миллиард долларов.

    «Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете - да, однако это не гарантирует им победу», – рассказал газете Politico источник в Белом доме, передает ТАСС.

    Отмечается, что по словам источников, сситуация на фронте за последние месяцы изменилась не в пользу Украины, в том числе из-за нехватки боеприпасов. В Вашингтоне также высказывают опасения по поводу военной тактики Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал возможность новых тактических успехов России в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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