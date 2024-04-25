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Японскую компанию IHI обвинили в подделке данных о двигателях
Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провело обыски на двух заводах компании IHI в связи с обвинениями в подделке данных о производимых двигателях.
Внутреннее расследование компании IHI выявило, что с 2003 года ее дочернее предприятие фальсифицировало сведения о характеристиках более 4,3 тыс. двигателей, предназначенных преимущественно для кораблей, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Отмечается, что фальсификация касалась, в основном, показателей, связанных с потреблением топлива. При этом почти половина реализованных двигателей не соответствовала требованиям заказчиков.
Среди клиентов IHI, которые приобрели двигатели, не подозревая об их реальных характеристиках, были береговая охрана Японии и крупный железнодорожный оператор Hokkaido Railway.
В 2019 году компания IHI уже была уличена в нарушениях производственного процесса при производстве компонентов для авиационных двигателей.
Отметим, что ранее IHI заявляла о намерении принять участие в проекте по восстановлению дорог и мостов на Украине.