Украинские войска при отступлении минировали дома, детские сады и школы в Ласточкино

Tекст: Денис Тельманов

«При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы. В поселке не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц остались стоять остовы изрешеченных военных автомобилей и бронетехники противника», – говорится в комментарии Минобороны к видеокадрам боевой работы, передает ТАСС.



Ведомство также отметило, что украинские войска бросили на поле боя технику НАТО, в том числе американские бронетранспортеры М113, которые «из-за своей никчемности и непроходимости застревали и тонули в грязи».

На видео, распространенном Минобороны, показаны трофеи, захваченные российскими военными: застрявший в грязи бронетранспортер М113, остовы автомобилей с надписью «Батько наш Бандера» и американский гранатомет М129 «Бульдог».

Напомним, что населенный пункт Ласточкино, расположенный на западной окраине Авдеевки, был освобожден подразделениями группировки войск «Центр» 26 февраля 2024 года.