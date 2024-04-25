В МИД назвали причины недопуска россиян на рейсы в Мексику

В МИД объяснили, почему россиян не пускают на самолеты, которые летят в Мексику

Tекст: Денис Тельманов

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», – отметил Рябков в интервью ТАСС.



В последние месяцы участились случаи, когда россиян не допускали на борт самолетов Turkish Airlines, следующих в Мексику из Стамбула.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о нескольких инцидентах, когда пассажирам отказывали в посадке, ссылаясь на несоответствие требованиям мексиканского правительства.

«Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства», – говорилось в сообщении Turkish Airlines, на которое ссылается АТОР.

В апреле Turkish Airlines прекратила продажу билетов на рейсы из России в Мексику и предложила турагентам аннулировать или изменить маршрут для билетов, оформленных до 23 апреля.

Российские дипломаты обратились к турецкой стороне с просьбой разъяснить ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию «неприемлемой» и отметил, что Москва использует свои конструктивные отношения с Турцией для решения проблемы.