Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
В МИД назвали причины недопуска россиян на рейсы в Мексику
В МИД объяснили, почему россиян не пускают на самолеты, которые летят в Мексику
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что сложности с перелетами россиян рейсами Turkish Airlines в Мексику связаны с давлением США на мексиканские власти.
«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», – отметил Рябков в интервью ТАСС.
В последние месяцы участились случаи, когда россиян не допускали на борт самолетов Turkish Airlines, следующих в Мексику из Стамбула.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о нескольких инцидентах, когда пассажирам отказывали в посадке, ссылаясь на несоответствие требованиям мексиканского правительства.
«Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства», – говорилось в сообщении Turkish Airlines, на которое ссылается АТОР.
В апреле Turkish Airlines прекратила продажу билетов на рейсы из России в Мексику и предложила турагентам аннулировать или изменить маршрут для билетов, оформленных до 23 апреля.
Российские дипломаты обратились к турецкой стороне с просьбой разъяснить ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию «неприемлемой» и отметил, что Москва использует свои конструктивные отношения с Турцией для решения проблемы.