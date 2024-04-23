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Алек Болдуин выбил телефон из рук требовавшей поддержать Палестину журналистки
Американский актер Алек Болдуин выбил телефон из рук гонзо-журналистки, известной под псевдонимом «Сумасшедшая Барни» (The Crackhead Barney), после ее требований на камеру поддержать Палестину.
Журналистка опубликовала соответствующее видео на своей странице в соцсети X. На видео можно заметить, что актер находился на кассе в кофейне, когда журналистка подошла к нему и начала настойчиво требовать сказать фразу «Свободу Палестине», передает ТАСС.
Сперва Болдуин пытался не обращать на провокации женщины внимания и продолжал разговаривать по телефону. Потом он вежливо указал активистке на выход, однако она продолжила в агрессивной форме обращаться к артисту и затронула среди прочего дело о непреднамеренном убийстве актером оператора Галины Хатчинс. Позже Болдуин подошел к журналистке и выбил телефон из ее рук.
В 2021 году на съемках вестерна с участием Болдуина, выступавшего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что украинская семья убитой на съемках женщины-оператора подала в суд на Алека Болдуина. Гражданский иск против актера подали мать Хатчинс Ольга Соловей, отец Анатолий Андросович и младшая сестра Светлана Земко.