То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
В Чехии задержали готовившего покушение на президента Словакии украинского националиста
Чешская служба безопасности и информации (контрразведка) задержала подозреваемого в подготовке покушения на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини, им оказался 24-летний украинец Марунич В., сообщила чешская пресса.
Попытку покушения предотвратили 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK.
Подозреваемый оказался «психически неуравновешенный и националистически настроенный», его задержали в городе Брно на юго-востоке страны. Там он доставал оружие из тайника.
Марунич – уроженец украинского города Винница, с 2021 года он живет в Чехии. В 2021 году его задерживали на Украине за распространение детской порнографии и мошенничество.
Ранее в апреле украинская служба безопасности (СБУ) заявила, что на президента страны Владимира Зеленского якобы готовилось покушение, которое удалось предотвратить совместно с правоохранительными органами Польши.