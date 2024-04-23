В Чехии задержали готовившего покушение на президента Словакии украинского националиста

Tекст: Алексей Дегтярев

Попытку покушения предотвратили 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK.

Подозреваемый оказался «психически неуравновешенный и националистически настроенный», его задержали в городе Брно на юго-востоке страны. Там он доставал оружие из тайника.

Марунич – уроженец украинского города Винница, с 2021 года он живет в Чехии. В 2021 году его задерживали на Украине за распространение детской порнографии и мошенничество.

Ранее в апреле украинская служба безопасности (СБУ) заявила, что на президента страны Владимира Зеленского якобы готовилось покушение, которое удалось предотвратить совместно с правоохранительными органами Польши.