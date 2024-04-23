В Харьковской области предположили наведение огня по Белгороду с телевышки

В Харьковской области предположили наведение огня по Белгородской области с разрушенной телевышки

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что на вышке располагалось координационное оборудование для систем ПВО, также не исключено, что там могли быть системы наведения огня по российской территории, передает ТАСС.

Телевышка была самой высокой точкой в Харькове, там могли быть установлены системы спутникового наведения американского производства.

Напомним, российские войска нанесли удар по телевышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование. Харьков в результате удара остался без цифрового вещания.