То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.0 комментариев
ФСБ задержала готовившего теракт сторонника украинских националистов в Брянске
Сотрудники ФСБ задержали в Брянске россиянина, который по заданию запрещенной в России террористической организации готовил теракт, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать для преступления, передает ТАСС.
В отношении человека возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности и участия в деятельности террористической организации.
Максимальное наказание по этим статьям составляет 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала в ЛНР гражданина Украины за шпионаж в пользу ВСУ.