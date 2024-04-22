Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.7 комментариев
Стало известно о задержке поставок Киеву 400 немецких бронемашин
Bild: ФРГ хочет отправить Киеву 400 бронемашин, но отстает от графика поставок из-за США
Правительство ФРГ хочет поставить Украине 400 бронированных машин, но отстает от собственного графика и уже несколько раз переносила сроки отправки, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники.
Как сообщило издание, речь идет о бронемашинах производства компании FFG, стоимость контракта составляет 315 млн евро, передает ТАСС.
Bild сообщает, что изначально планировалось отправить 100 единиц техники в 2024 году, но затем сроки сдвинулись с января на май, хотя и новый план соблюсти не получится, поскольку производитель использует для оснащения машин компоненты, которые производятся в США. При этом США не успели выдать сертификаты для таких запчастей.
Ранее в ВСУ не смогли назвать сроки поставки обещанной Германией системы Patriot.