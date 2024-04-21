В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?3 комментария
Трамп отменил предвыборный митинг в Северной Каролине из-за непогоды
Бывший президент США Дональд Трамп отменил предвыборную встречу со сторонниками в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) из-за надвигающейся бури.
«Кажется, нас ждут гром, молнии, довольно серьезная буря. Мне очень жаль. Но мы еще обязательно проведем», – сказал Трамп, обратившись к собравшимся по телефонной связи, передает ТАСС.
Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев. Нынешний американский лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.
Таким образом, борьба за пост главы государства развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад.
Ранее сообщалось, что мужчина поджог себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходили слушания по уголовному делу против Трампа. 37-летний житель Флориды Макс Аззарелло скончался спустя несколько часов.
Судья округа Фултон аннулировал шесть из 41 обвинительного пункта, выдвинутого против экс-президента США Дональда Трампа и его соответчиков по делу о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.