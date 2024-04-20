Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.15 комментариев
Американец скончался после самоподжога у здания суда в Нью-Йорке
New York Post: Американец скончался после самоподжога у здания суда в Нью-Йорке
В США скончался мужчина, который поджег себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по уголовному делу против бывшего американского президента Дональда Трампа, пишет New York Post со ссылкой на полицию.
По данным газеты New York Post, 37-летний житель Флориды Макс Аззарелло скончался спустя несколько часов после самоподжога, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что судья округа Фултон аннулировал шесть из 41 обвинительного пункта, выдвинутого против экс-президента США Дональда Трампа и его соответчиков по делу о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.