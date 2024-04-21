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Лидеры Канады и Польши обсудили дальнейшую помощь Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Украине. Встреча состоялась 20 апреля на базе канадских вооруженных сил в городе Эскимальт.
«Стороны подтвердили свою неизменную поддержку Украины и обсудили варианты оказания дальнейшей помощи Киеву», – говорится в сообщении пресс-службы главы канадского правительства, передает ТАСС.
Кроме того, Трюдо и Дуда рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества Канады и Польши, а также тему укрепления трансатлантического сотрудничества в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне в июле.
Дуда находится в Канаде с визитом с 18 по 23 апреля.
Ранее сообщалось, что Канада решила присоединиться к коалиции по развитию дронов для Украины.
С начала украинского конфликта Канада передала Киеву более 100 специализированных камер для дронов от компании L3 Wescam. В ближайшее время Оттава намеревается поставить Киеву более 800 дронов компании Teledyne FLIR.
Напомним, Британия и Латвия возглавили «международную коалицию», чтобы создать Киеву «жизненно важные» возможности в области беспилотников.
В это объединение планируется включить Германию, Грецию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию и Эстонию.