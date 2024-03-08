Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.2 комментария
Канада решила присоединиться к коалиции по развитию дронов для Украины
Канада решила присоединиться к коалиции по развитию БПЛА контактной группы по обороне Украины, заявил министр обороны Канады Билл Блэр на встрече с главой оборонного ведомства Латвии Андрисом Спрудсом.
Отмечается, что в качестве члена коалиции Канада продолжит поиск путей укрепления беспилотного потенциала Украины, передает «Коммерсант».
С начала украинского конфликта Канада передала Киеву более 100 специализированных камер для дронов от компании L3 Wescam. В ближайшее время Оттава намеревается поставить Киеву более 800 дронов компании Teledyne FLIR.
Напомним, Британия и Латвия возглавили «международную коалицию», чтобы создать Киеву «жизненно важные» возможности в области беспилотников. В это объединение планируется включить Германию, Грецию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию и Эстонию.