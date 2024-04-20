В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Женщина в Домодедово ударила полицейского в глаз из-за эвакуации автомобиля
Женщина в Домодедово ударила полицейского в глаз из-за эвакуации автомобиля, она задержана
В Московской области недовольная эвакуацией ее автомобиля женщина подошла к инспекторам ДПС и ударила одного из них в глаз, она задержана, сообщили в подмосковном главке СК.
Женщина была задержана на месте происшествия, допрошена и в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС во время поверки документов.