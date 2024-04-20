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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 11:52 • Новости дня

    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах

    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    @ Thomas Koehler/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».

    В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.

    «Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.

    Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.

    В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.

    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB, «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за информацией о том, что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

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    19 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР

    В МИД Германии пообещали ответить на ноту России по преступлениям нацистов на территории СССР в годы ВОВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Германии ответит на ноту России, в которой требуется признать актами геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории СССР.

    В ведомстве подтвердили, что о ноте российского посольства им известно, МИД ответит на нее, передает ТАСС.

    Напомним, Россия потребовала от ФРГ признать, что Германия совершила геноцид в отношении жителей советских территорий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников.

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    18 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН

    США не поддержат резолюцию по принятию Палестины в члены ООН

    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН по принятию Палестины в полноправные члены организации, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН», – передает ТАСС его слова.

    Также Пател заявил, что Вашингтон предостерегает ООН от преждевременных действий, которые никак не помогут Палестине обрести государственность.

    Россия ранее призвала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.


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    17 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский.

    Благодаря сотрудничеству с немецкими правоохранителями установлено местонахождение в стране 161 украинского ребенка, заявил Выговский, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы нацполиции Украины.

    Напомним, Россия заявляла, что ведет полный список украинских детей, спасенных из зоны боевых действий в целях безопасности, и готова предоставить их имена и вернуть в семьи по запросам родителей, родственников или опекунов.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечала, что из России на Украину вернулись четверо детей, которые оказались разлучены с родными.

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    19 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    Небензя заявил о практически полной изоляции США

    Небензя обвинил Вашингтон в попытке сломить волю палестинцев и заявил о практически полной изоляции США

    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

    Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

    Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

    Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

    Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.

    Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    18 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может пересмотреть заявленную им ранее ядерную политику на фоне угрозы агрессии Израиля, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

    «Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», – приводит его слова агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    В КСИР также заявили, что Ирану известно местоположение «всех ядерных объектов Израиля» и он готов мгновенно атаковать их в случае агрессии Тель-Авива.

    Ранее бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия.

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    18 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против нарушителей резолюций Совбеза по сектору Газа

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что резолюция СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа не выполнялась. Он призвал рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей резолюций Совбеза.

    Небензя подчеркнул, что «невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей», данный вопрос нужно обсудить «безотлагательно», передает РИА «Новости».

    Постпред заявил, что предотвратить «разрастание катастрофы в Газе» может только немедленное прекращение огня, которое позволит получить доступ ко всем нуждающимся жителям, передает ТАСС.

    Он отметил, что вопреки резолюции СБ ООН в палестинском анклаве продолжается эскалация боевых действий, «по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Армия обороны Израиля блокирует половину гуманитарных конвоев, следующих в сектор».

    Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Постпред России опроверг заявление США о том, что резолюция не является обязывающей.

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    19 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    В США назвали цель атаки Израиля на Иран

    ABC: Израиль пытался вывести из строя ПВО ядерного объекта Ирана

    В США назвали цель атаки Израиля на Иран
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные пытались поразить радиолокатор системы противовоздушной обороны в иранском городе Натанзе, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванное официальное лицо из американской администрации.

    Израиль пытался ударить по радиолокатору системы ПВО, которая является частью защиты ядерного объекта в этом городе, заявил собеседник ABC, передает РИА «Новости».

    Истребитель в ходе удара выпустил три ракеты, радиолокатор, по предварительной оценке, якобы удалось вывести из строя.

    В пятницу пресса сообщала, что Израиль атаковал иранскую территорию. Дроны увидели над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе».

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    18 апреля 2024, 11:54 • Новости дня
    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию

    Политолог Шеслер: Украина и Запад не будут извиняться перед Россией после обнаружения в Германии якобы «похищенных» детей

    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Обнаружение «похищенных» украинских детей в Германии еще раз показывает надуманность обвинений в адрес России. Однако не стоит ожидать, что после этого случая перед Москвой извинятся. Запад будет и дальше использовать эту тему в личных целях, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в ФРГ нашли более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию.

    «Судя по всему, в Германии обнаружили часть тех детей, которые якобы были «похищены» Россией. Это еще раз доказывает надуманность выдвинутых против президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой обвинений со стороны Международного уголовного суда (МУС)», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Что любопытно, офис Зеленского никогда не предъявлял никаких подробных данных о якобы вывезенных детях. Это делалось специально, чтобы Москва никак не могла опровергнуть претензии. Сложно опровергать что-то, не располагая фактами», – отмечает собеседница.

    При этом эксперт считает, что нахождение детей в Германии легко объяснимо. «В 2022 году многие украинцы покидали страну через Россию. В дальнейшем они могли уезжать в третьи страны, не предупредив об этом родственников. Те, в свою очередь, теряли след и обращались за помощью к украинским властям, которые вносили несовершеннолетних в списки пропавших без дополнительной проверки, – пояснила она.

    «Несмотря на то что ребят нашли, Украина никак не будет извиняться или оправдываться. В офисе Зеленского скажут, что часть «похищенных» обнаружили, а оставшихся нет. Более того, ситуации, когда детей возвращали из России обратно на родину, уже случались. Однако это никак не повлияло на позицию наших оппонентов. Более того, Запад также будет по-прежнему использовать эту тему в собственных интересах», – заключила Шеслер.

    Ранее на территории Германии нашли 161 украинского ребенка, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский. Каким образом дети попали в ФРГ, тот не уточнил.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале отметила, что Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что «Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию».

    «Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», – отметила она. Кроме того, Львова-Белова предложила поискать «похищенных» ребят не только в странах ЕС.

    Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

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    18 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Берлин не захотел видеть Россию на церемонии по случаю освобождения концлагерей

    Берлин заявил о нежелательности участия России в церемониях по случаю освобождения концлагерей

    Tекст: Александра Юдина

    Российское посольство в Берлине получило уведомление от немецких властей о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников концлагерей, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, немецкие власти прислали уведомление о нежелательности участия российских представителей в памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения узников фабрик смерти, передает ТАСС.

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    19 апреля 2024, 12:14 • Новости дня
    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану

    Политолог Ципис: Израиль нанес символический удар по территории Ирана, чтобы «сравнять счет» с Исламской республикой

    Политолог объяснил логику ответного удара Израиля по Ирану
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ответная атака Израиля по территории Ирана была исключительно символической, так как не затронула ядерные объекты Исламской республики. После обмена ударами конфликт, вероятно, будет спущен на тормозах, так как эскалация приведет к большому ущербу для обеих сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль нанес удар по территории Ирана.

    «Удар по Ирану, судя по всему, все же был нанесен дронами. Их преимущество в том, что они могут пролететь большое расстояние на низкой высоте. Это затрудняет их обнаружение. Кроме того, движение БПЛА можно корректировать с земли», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Нанесение удара в районе Исфахана, скорее всего, обусловлено нахождением там авиабазы. Вероятно, Израиль атаковал самолеты, которые потенциально способны долететь до его территории в случае полномасштабной войны. Кроме того, нельзя исключать вероятность наличия на территории объекта склада с иранскими дронами», – отмечает собеседник.

    «Атаку я бы назвал символической. Израиль «сравнял счет» с Ираном и показал, что имеет оружие, способное поразить территорию Исламской республики. Кроме того, не были задеты ядерные объекты Тегерана, расположенные глубоко в горах. Для их уничтожения необходимо применять специальные ракеты, но еврейское государство не пошло на данный шаг. Это также подтверждает тезис о символизме», – подчеркивает он.

    «Теперь, вероятно, конфликт будет «спущен на тормозах». Однако если Тегеран все же решит ответить, это грозит дальнейшей серьезной эскалацией. Она, в свою очередь, способна нанести Израилю и самому Ирану огромный ущерб», – заключил Ципис.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Агентство Fars на своей странице в X (ранее Твиттер, соцсеть заблокирована в России) отметило, что иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфаханом недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Были слышны три взрыва. Возможной целью могла быть радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна.

    Беспилотники заметили над Исфаханом около 03.00 (02.30 мск), после чего ПВО «уничтожила их в небе». Позднее источники в военном командовании Ирана сообщили, что БПЛА «летели на пониженной высоте и огонь по ним велся обычными зенитными средствами, а не системами противовоздушной обороны». Нанесение ракетного удара по стране было опровергнуто.

    Иранские военные сообщают, что звуки взрывов стали следствием работы ПВО, передает IRNA. Также в агентстве отмечают, что сам город и провинция в результате атаки не пострадали, на данный момент даже аэропорт восстановил свою работу.

    Представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан в свою очередь заявил, что беспилотники, сбитые средствами ПВО в небе над городом Исфаханом, были запущены с территории Исламской республики.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зарегистрировало ущерба иранской ядерной инфраструктуре после сообщений о возможном ударе Израиля. Глава организации Рафаэль Гросси при этом призвал к деэскалации напряженности и подчеркнул, что такие объекты не должны становиться мишенями военных действий.

    Одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth пишет, что удар по Ирану был нанесен таким образом, чтобы руководство Исламской республики смогло его «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации с еврейским государством.

    «Око за око, зуб за зуб», – сказали источники издания The Jerusalem Post в службе безопасности и правительстве еврейского государства. Тем не менее эти люди отмечают, что израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана.

    Напомним, ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщало местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

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    19 апреля 2024, 16:46 • Новости дня
    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана

    Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

    Россия по дипканалам передала Израилю позицию Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между руководством России и Ирана были телефонные контакты, после которых российская сторона передала израильтянам, что Иран не хочет эскалации, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» заявил, что Иран не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет, передает РИА «Новости».

    В Кремле заявляли ранее, что Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля.

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    17 апреля 2024, 20:19 • Новости дня
    Названа дата рассмотрения резолюции о принятии Палестины полноправным членом ООН
    Названа дата рассмотрения резолюции о принятии Палестины полноправным членом ООН
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские страны внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с рекомендацией принять Палестину в состав организации, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как написал Полянский в своем Telegram-канале, проведение голосования по резолюции запрошено на 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск) четверга, передает РИА «Новости».

    Утром перед голосованием состоятся ежеквартальные министерские дебаты по Ближнему Востоку, следующие такие пройдут в июле, когда в СБ ООН будет председательствовать Россия, добавил он.

    Ранее Россия призвала ООН поддержать членство Палестины в организации.

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    18 апреля 2024, 21:37 • Новости дня
    МИД: ФРГ не предоставила доказательств связи с Россией подозреваемых в шпионаже
    МИД: ФРГ не предоставила доказательств связи с Россией подозреваемых в шпионаже
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД ФРГ во время вызова посла РФ Сергея Нечаева не привел никаких доказательств по делу о задержании подозреваемых в шпионаже, сообщили в посольстве России в Берлине.

    Российская сторона не получила никаких доказательств планов задержанных о шпионаже или их связей с представителями РФ. МИД расценивает данный демарш как провокацию, направленную на разжигание антироссийских настроений, дальнейшее разрушение двусторонних отношений, оправдание милитаризации и накачивания Украины вооружениями и военной техникой, сообщает ТАСС.

    Ранее прокуратура ФРГ подтвердила задержания по подозрению в «работе на спецслужбы России». Напомним, также сообщалось, что в Германии задержаны два человека по подозрению в «работе на спецслужбы России».

    Коментарии (3)
    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам

    Немецкий политолог Рар: США не могли допустить вступления Палестины в ООН

    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После голосования в СБ ООН стоит ожидать, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев: на бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. Израиль же сохранит позиции главного оплота американского влияния в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее США заблокировали проект о принятии Палестины в ООН.

    «Итоги голосования в СБ ООН по резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации оказались ожидаемыми», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, существует две причины, почему США наложили вето на документ. «Во-первых, Вашингтон не мог позволить, чтобы позиции его союзника – Израиля – ослабли в ООН. Во-вторых, признание Палестины изменило бы ситуацию на Ближнем Востоке – причем не в пользу Тель-Авива, а следовательно, и США», – уточнил собеседник.

    Спикер прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев. «На бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. При этом Израиль должен оставаться главным оплотом американского мирового влияния на Ближнем Востоке, а также сдерживать попытки Китая и России повысить свои ставки в этом регионе», – детализировал Рар.

    По его мнению, Соединенные Штаты также продолжат накачивать Израиль оружием. «Американские правящие элиты воспринимают еврейское государство в качестве территории США», – отметил собеседник. Политолог напомнил об американской дипломатии «сколачивания стратегических партнерств» между Израилем и странами арабского полуострова. «США не безуспешно склоняют Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет и другие страны Персидского залива на произраильские позиции. Во всяком случае, пока что. Совместно с Европой они будут делать все, чтобы не состоялась изоляция Тель-Авива», – полагает спикер.

    Вместе с тем Рар указал на процессы изменения мирового порядка – «от монопольного прозападного в сторону многостороннего». «Этот процесс идет болезненно и будет еще долго сопровождаться конфликтами. Для завершения формирования многополярного мира нужна радикальная реформа ООН. Она может произойти только изнутри этой организации, но пока не реализовывается, поскольку прежде ведущие державы не готовы делиться своей властью», – заключил политолог.

    Ранее в СБ ООН состоялось голосование по проекту резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации. США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов Совбеза. Соединенные Штаты – единственная страна, проголосовавшая «против». В поддержку выступили 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил вето тем, что что администрация Палестины не проводит реформы, к которым призывает Вашингтон. «Мы давно призываем Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь создать атрибуты готовности к государственности. Мы также отмечаем, что террористическая организация «Хамас» в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции», – заявил дипломат.

    Израиль не голосовал, так как не является членом Совбеза, но израильский министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию. «Предложение признать палестинское государство спустя более чем шесть месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм», – считает он. Примечательно, что после того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал заседаний.

    Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление в связи с итогами голосования. Он убежден, что США пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю. Дипломат обвинил американские власти в том, что они закрывают глаза на преступления Израиля в отношении жителей Газы, а также «не замечают незаконную поселенческую активность Западного Иерусалима на Западном берегу». Небензя указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал постпред РФ, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика Соединенных Штатов – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Палестина пообещала, что продолжит подавать заявки на полноправное членство в ООН, невзирая на позицию Тель-Авива и Вашингтона. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально», – подчеркнул постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.  

    Напомним, проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к Генассамблее наделить Палестину статусом полноправного члена ООН вместо ее нынешнего статуса наблюдателя. Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов ГА.

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