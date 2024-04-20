Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.15 комментариев
СК возбудил дело после убийства мужчины в Балашихе
После обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщило ГСУ СК по Московской области.
Дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС. Погибшим оказался предприниматель.
Напомним, в субботу утром на улице Свердлова в Балашихе возле одного из домов было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения с огнестрельным ранением.