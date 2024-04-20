Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.15 комментариев
Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в Балашихе
Возле одного из домов на улице Свердлова в подмосковной Балашихе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщило ГУ МВД по Московской области.
По информации из Telegram-канала ведомства, сообщение об обнаружении тела мужчины 1963 года рождения поступило в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» в 8.10 20 апреля.
«Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лица, совершившего данное преступление», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе в Москве обнаружили тело мужчины с монтажной пеной в легких.