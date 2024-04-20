Тело мужчины с огнестрельным ранением найдено в Балашихе

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, сообщение об обнаружении тела мужчины 1963 года рождения поступило в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» в 8.10 20 апреля.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лица, совершившего данное преступление», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Москве обнаружили тело мужчины с монтажной пеной в легких.