Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.0 комментариев
В ДТП в Краснодарском крае погиб тренер из Липецка, дети пострадали
В ДТП в Краснодарском крае погиб тренер из Липецка, четверо детей пострадали
В результате ДТП в Краснодарском крае погиб тренер по велоспорту из Липецкой области Максим Раилко, четверо его воспитанников получили тяжелые травмы, сообщил губернатор Липецкого региона Игорь Артамонов.
В своем Telegram-канале он указал, что легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой находились тренер и дети.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.
Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Глава Липецкой области выразил соболезнования родным и близким погибшего тренера и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим детям и их семьям.
В конце марта в Курской области возбудили дело после аварии с пассажирским автобусом и несколькими машинами, в ДТП пострадали десять человек.