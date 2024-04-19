Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.9 комментариев
Молния повредила взлетно-посадочную полосу аэропорта Владикавказа
Аэропорт Владикавказа временно закрыли из-за попадания молнии в полосу
Аэропорт Владикавказа в Северной Осетии временно закрыт из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. В нее ударила молния, оставив после себя яму.
«Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) – после удара молнии образовалась яма», – передает РИА «Новости» сообщение Росавиации.
Отмечается, что
Два рейса – Red Wings из Сочи и «Победы» из Москвы – были направлены на запасной аэродром в Минеральные Воды,
В пресс-службе аэропорта сообщили, что планируют устранить повреждения и возобновить работу в течение двух часов.