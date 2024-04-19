Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Умер российский дипломат Владимир Казимиров
На 95-м году жизни скончался российский дипломат, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Владимир Казимиров.
О смерти Казимирова в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Константин Затулин.
«С глубоким прискорбием узнали сегодня о том, что из жизни ушел наш большой друг, старший товарищ и единомышленник, член Совета Международного «Лазаревского клуба», Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Владимир Николаевич Казимиров», – говорится в публикации.
В разные годы Казимиров работал в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Венесуэле, Тринидаде и Тобаго, Анголе, республиках Коста-Рика и Гватемала. В 1992–1996 годы был представителем России, а затем сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России, в 1994–1996 годы – послом по особым поручениям, полномочным представителем президента Российской Федерации по Нагорному Карабаху.
В январе в возрасте 100 лет умер советский дипломат Георгий Тер-Газарянц.