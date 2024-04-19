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    19 апреля 2024, 10:45 • Новости дня

    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия опрошенных россиян президенту России Владимиру Путину не изменился с прошлой недели и составляет 82%. При этом 83% респондентов (плюс 1 п. п. с 7 апреля) считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

    Опрос проводился 12–14 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (без изменений). Также большинство населения (83%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение социологов.

    Положительную оценку работы правительства дали 59% участников опроса (минус 1 п. п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (минус 1 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 54% (плюс 4 п. п.), КПРФ – 6% (минус 1 п. п.), ЛДПР – 8% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 2% (минус 1 п. п.), «Новых людей» – 3% (минус 1 п. п.).

    17 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    Путин не оценил «шутку» тюменского губернатора об «упертых» жителях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин остался недоволен словами губернатора Тюменской области Александра Моора, назвавшего не пожелавших эвакуироваться из-за паводка жителей «упертыми».

    «Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях, не надо», – высказал неодобрение Путин губернатору, передает ТАСС. Моор попытался извиниться, но президент прервал его.

    «Нет, послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома», – объяснил Путин, добавив, что надо вселить надежду и веру в людей, что будет все «надежно обеспечено».

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками. Глава МЧС Александр Куренков предупредил, что прогнозируется неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области.

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    17 апреля 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков: Инаугурация Путина пройдет с определенными нюансами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инаугурация российского президента Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Церемония «достаточно хорошо прописанная, стандартная», сказал Песков, передает ТАСС.

    Но в ней будут «определенные нюансы», о них сообщат дополнительно, отметил представитель Кремля.

    В 2018 году на предыдущей церемонии инаугурации президента приглашенных гостей размещали в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной площади. Туда приглашали и доверенных лиц, и представителей различных движений и организаций.

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    18 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Путин назвал один из локомотивов экономики Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым попросил его дать оценку ситуации в регионе.

    «В целом ситуация в регионе понятна. Тем не менее, конечно, важны ваши оценки и ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела», – сказал Путин на встрече, сообщает РИА «Новости».

    Путин добавил, что «ситуация стабильная, развивается хорошо, экономика растет, строительство является одним из локомотивов этой экономики».

    Ранее сообщалось, что Путин собирается вновь побывать в Херсонесе Таврическом в Севастополе, который назвал сакральным и очень важным местом для России.

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    18 апреля 2024, 21:33 • Новости дня
    Депутат: Крым и Мурманская область сумели найти качественно новые пути развития

    Депутат Матвейчев: Главы регионов Андрей Чибис и Сергей Аксенов зарекомендовали себя в качестве эффективных управленцев

    Депутат: Крым и Мурманская область сумели найти качественно новые пути развития
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на все вызовы, с которыми пришлось столкнуться Андрею Чибису и Сергею Аксенову, им удалось добиться стабильного экономического развития Мурманской области и Республики Крым. Неудивительно, что Владимир Путин поддержал желание глав этих регионов пойти на второй срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В четверг президент встретился с главами регионов Андреем Чибисом и Сергеем Аксеновым.

    «Сергей Аксенов и Андрей Чибис зарекомендовали себя в качестве крайне эффективных руководителей. На их срок выпало немало испытаний. Пандемия, экономические санкции, начало СВО – каждое из этих событий требовало особой компетенции от глав регионов», – сказал Олег Матвейчев, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «Однако сейчас можно с уверенностью заметить: Республика Крым и Мурманская область не просто продемонстрировали стабильность, но и сумели найти качественно новые пути развития. Оба региона преобразились в лучшую сторону, и в этом, конечно, имеется огромная заслуга действующих глав субъектов», – отмечает собеседник.

    «Аксенов провел интенсивную работу в туристическом секторе Крыма. Несмотря на отсутствие авиасообщения, полуостров не потерял привлекательность для гостей из других уголков России.  Строительство новых туробъектов не прекращается ни на минуту», – акцентирует Матвейчев. Депутат напомнил, что Крым находится вблизи к линии фронта, регион обстреливают. Но, несмотря на усилия ВСУ, остановить развитие полуострова не получилось.

    «Андрей Чибис также может похвастаться успехами. Вместе со своей молодой командой он сумел оживить Мурманскую область. Долгое время в экономике региона наблюдался застой, сейчас же здесь реализуются масштабные и интересные проекты», – подчеркивает собеседник.

    «Свой потенциал серьезно наращивает промышленность. Рыбная отрасль претерпела процесс дебюрократизации. Все больше клиентов из других краев России становятся заинтересованными в покупке местных морепродуктов. Чибис активно внедряет инновационные практики управления, что благоприятно сказывается на взаимодействии областного центра и районов», – считает он.

    «Таким образом, в решении Владимира Путина поддержать выдвижение обоих глав региона на новый срок нет ничего неожиданного. Президент всегда чутко относится к кадровой политике. Если главы регионов показывают качественный результат, им нужно дать возможность развить достигнутые результаты», – резюмирует Матвейчев.

    Ранее состоялись встречи Владимира Путина с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обоих президент поддержал на предстоящих выборах в сентябре и пожелал их кампаниям удачи.

    Аксенов поделился с главой государства экономическими успехами полуострова. «За десять лет валовый региональный продукт подрос: в 2023 году он составил 705 млрд рублей, что в 3,7 раза выше, чем по сравнению с 2014. Я в принципе все цифры буду приводить по итогам десятилетия. Собственные доходы у нас выросли с 18 млрд в 2014 до 103 млрд по 2023, то есть более чем в пять раз», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    Значительны и сельскохозяйственные успехи республики. Объем производства молочной продукции увеличился в 4,2 раза. За прошлый год было собрано 2 млн тонн всех видов зерновых. В сфере энергетики было выполнено 13,5 тыс. подсоединения домов к сетям газоснабжения, еще 5 тыс. планируется снабдить в 2024 году.

    Встреча с Андреем Чибисом началась с того, что Путин поинтересовался здоровьем губернатора. Напомним, в начале апреля на главу Мурманской области было совершено покушение, в результате которого Чибис был госпитализирован. Он ответил, что до сих пор восстанавливается, но уже находится в «рабочем режиме».

    Чибис также отчитался в ходе исполнения плана «На Севере – жить!». По его словам, впервые за 33 года в регионе удалось добиться миграционного прироста. «Продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их в области 9,5 тыс. Если брать 2017 год, то это рост на 40%», – цитирует губернатора сайт Кремля. Кроме того, регион стал лидером среди арктических территорий по объему вложенных инвестиций. Данный показатель составил один трлн 200 млрд рублей.

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    16 апреля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин и Раиси обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

    Они обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер, говорится на сайте Кремля.

    Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. В свою очередь Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер.

    С обеих сторон констатировано, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

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    16 апреля 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин намерен провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Разговор запланирован на середину дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он не пояснил, с кем пройдет беседа и что станет предметом обсуждения.

    В понедельник президент Путин проводил встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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    16 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Памфилова вручила Путину удостоверение президента
    Памфилова вручила Путину удостоверение президента
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ЦИК РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий в ходе встречи в Кремле.

    «Владимир Владимирович [Путин], позвольте вручить вам удостоверение [президента РФ]», – передает ее слова ТАСС.

    Путин также поблагодарил Памфилову за сложную и важную для стабильности страны работу.

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    18 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин пожелал Аксенову удачи на выборах главы Крыма
    Путин пожелал Аксенову удачи на выборах главы Крыма
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Крыма поддержат кандидатуру Сергея Аксенова на выборах главы республики, которые состоятся в сентябре.

    В ходе встречи с главой государства по видео-конференц-связи Аксенов рассказал, что регулярно получает вопросы от коллег по поводу продолжения карьеры, передает ТАСС.

    «Я говорю, я – солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, в данном случае куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи. Прошу вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы», – обратился к Путину глава Крыма.

    Президент отметил, что нынешнее руководство республики справляется с большинством задач и выразил уверенность, что крымчане поддержат переизбрание Аксенова на выборах главы Крыма. «Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. И я желаю вам удачи», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал Крым неотъемлемой частью России.

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    16 апреля 2024, 13:21 • Новости дня
    Пескова спросили о возможности изменений в губернаторском корпусе

    Песков не ответил на вопрос о возможности изменений в губернаторском корпусе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кремле традиционно никогда не отвечают на вопросы о предстоящих кадровых решениях и не комментируют сообщения о том, что в ближайшее время якобы могут произойти изменения в губернаторском корпусе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что президент Владимир Путин «активно занимается региональной проблематикой, активно работает с губернаторским корпусом, работы очень много», передает ТАСС.

    О возможной ротации в губернаторском корпусе после инаугурации Владимира Путина ранее писала газета «Коммерсант».

    Накануне президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова участвовать в выборах на новый срок полномочий.

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    16 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог Манойло: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Политолог: Волгоградская область укрепляется в статусе логистического узла

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня Волгоградская область укрепляет свой статус логистического узла и промышленного центра. Однако соседние субъекты также активно развиваются и конкурируют с ней, что подтверждает эффективность президентской кадровой программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

    «Благодаря федеральной помощи и профессионализму губернатора Волгоградская область активно развивается. Региональные власти укрепляют промышленность и привлекают инвестиции в реальный сектор экономики. Результаты можно увидеть, например, по показателям роста ВВП субъекта», – сказал Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ.

    «В области также активно ведется дорожное строительство, развивается инфраструктура. Сейчас осуществляется проект строительства трассы в обход Волгограда. Также при поддержке федерального центра в регионе реализуются социальные программы, в том числе по поддержке семей с детьми», – отмечает собеседник.

    «Мы видим, как субъект укрепляется в статусе транспортно-логистического узла и крупного аграрного и промышленного центра. Губернатор старается по максимуму использовать потенциал региона. Судя по итогам встречи, президент Путин доверяет главе Волгоградской области и доволен его работой», – подчеркивает он.

    «Однако следует отметить, что у Бочарова достаточно сильные конкуренты в соседних регионах. Эти главы не менее активно развивают свои субъекты, имеют должный опыт в исполнительной власти. Подобная здоровая конкуренция подтверждает эффективность кадровой политики президента. Таким образом удается выбрать лучших управленцев, способных решать сложные задачи. Так было в период пандемии, так происходит и сейчас, в условиях санкций и на фоне проведения спецоперации», – заключил Манойло.

    В понедельник президент Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о развитии региона, сообщает Кремль. «Социально-экономическая ситуация в области стабильная, устойчивая. Социальные обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание, поддержку мы оказываем семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста», – сказал губернатор.

    «Конечно, безусловным приоритетом в нашей работе была, есть и будет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня в области действует 35 региональных мер поддержки, они очень востребованы. В общем объеме за это время было направлено более 4 млрд рублей», – добавил Бочаров.

    Ситуация в экономике также устойчивая, отметил он. «Предприятия и организации реального сектора экономики сегодня не только сохранили свое положение. Они на самом деле наращивают объемы и номенклатуру производства, выходят на новые рынки и занимают уверенное положение. Валовой региональный продукт показывает положительную динамику на сегодняшний день. Бюджет области также устойчивый», – указал глава региона.

    Также в ходе беседы были упомянуты рост промышленного производства, уровень сельхозпроизводства, инвестиций, жилищное строительство, инфраструктурные проекты.

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    16 апреля 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин поблагодарил Памфилову за сложную и важную для стабильности страны работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил благодарность главе Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой за работу на выборах главы государства в марте.

    «Спасибо вам большое и всем вашим коллегам – и в ЦИК, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», – сказал президент, передает ТАСС.

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    17 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин заявил о регулярных контактах с главой МЧС по ситуации с паводками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что практически ежедневно получает доклад от главы МЧС Александра Куренкова по ситуации с паводками.

    Тему паводков он обсудил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

    «Начнем с паводков. Первый доклад – Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит», – сказал глава государства.

    После этого он передал слово Куренкову.

    Ранее сообщалось, что главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками.

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    16 апреля 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина и Памфиловой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник у президента Владимира Путина запланирована встреча с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин проведет встречу с Памфиловой очно, в Кремле, сказал Песков, передает ТАСС.

    В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.

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    18 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали замечание Путина тюменскому губернатору

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин всегда требует от губернаторов корректности, когда разговор идет о людях и их проблемах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он добавил, что корректных выражений о народе от представителей власти Путин требует всегда, даже в закрытых беседах, передает ТАСС.

    «В этом плане он очень требователен», – сказал Песков.

    Накануне президент в ходе совещания сделал замечание губернатору Тюменской области, который назвал «упертыми» людей, которые не хотят эвакуироваться из зоны подтопления.

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    17 апреля 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана не определена

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пока нет согласованной даты встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, президенты часто говорят по телефону друг с другом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Дата встречи пока не согласована, это связано с тем, что в России проходили выборы президента, а сейчас готовится инаугурация, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что у турецкого лидера также «напряженная программа», поэтому графики непросто согласовать.

    «Но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне. Президенты компенсируют это достаточно частыми телефонными разговорами», – сказал представитель Кремля.

    В ходе этих бесед обсуждаются двусторонние отношения, совместные проекты. Обстановка вокруг стран «оставляет желать лучшего», потому это также становится поводом для обсуждений.

    Во вторник Эрдоган заявлял, что дата визита Путина в Турцию пока не определена.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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