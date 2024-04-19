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Израильские СМИ об атаке по Ирану: Око за око, зуб за зуб
JPost: Израиль не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану
Израильские власти не станут брать на себя ответственность за атаку по территории Ирана, пишет израильская газета The Jerusalem Post.
«Око за око, зуб за зуб», – заявили источники издания в правительстве и в службах безопасности еврейского государства. По их словам, Израиль нанес ответный удар, так как был атакован сам, передает ТАСС.
Тегеран называет произошедшее «взрывом на заводе», пытаясь избежать эскалации. Поэтому, по словам источников газеты, ответственность за атаку еврейское государство брать не будет.
Источники в Израиле признаются, что не понимают, почему Пентагон раскрыл СМИ информацию о причастности еврейского государства к атаке.
Ранее американский чиновник сообщил, что Израиль атаковал объект в Иране.