Волонтеры Победы и партия «Единая Россия» дали старт благоустройству памятных мест

Благоустраивая памятные места, добровольцы тем самым проявляют уважение к подвигам отважно погибших воинов. Волонтеры Победы будут выходить на субботники в течение всего года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Проведение субботника уже стало традицией. Он продлится до 22 июня. В этом году мы также приведем в порядок и памятные места, посвященные мирным гражданам, погибших от рук нацистов, организовавших геноцид в Великую Отечественную войну. Для этого в мы запустили мониторинг: в нашем Реестре уже более 1000 таких памятных мест», – подчеркнула председатель центрального штаба Волонтеров Победы, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Одними из первых к субботнику присоединились Волонтеры Победы, которые принимают участие в тематической программе «Потомки победителей» в ВДЦ «Океан». Активисты движения облагородили сразу несколько мемориалов на территории лагеря: памятную доску, посвященную 70-й годовщине окончания Второй мировой войны на площади «Юных патриотов Отечества», граффити «Победы», а также памятник Юнгам огненных рейсов. Добровольцы убрали мусор, помыли памятники, благоустроили территорию вокруг мемориалов и почтили память тех, кто сражался за наше мирное небо над головой.

«Я довольно недавно занимаюсь волонтерством. Но с трепетом отношусь к благоустройству памятных мест, ведь каждое несет в себе особую историю героя или события. Для меня особенно важно, находясь за несколько тысяч километров от дома, продолжать это значимое дело», – отметила участница смены из Рязанской области Анастасия Теняева.

Волонтеры Победы города Ялты совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» провели субботник на старом Ливадийском кладбище. Добровольцы привели в порядок воинское захоронение генерал-лейтенанта Селиванова Алексея Гордеевича.

В Херсонской области добровольцы движения и Федеральная служба судебных приставов Херсонской области вышли на субботник и прибрались на мемориальном комплексе «Воинам-водителям». Данный комплекс был сооружен в честь подвигов бесстрашных советских воинов-водителей в 1985 году к 40-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтеры Победы города Воронежа совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» привели в порядок территорию у центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» – помыли и почистили обелиски, ступени у стелы «Город воинской славы», убрали листву. Перед началом субботника работники музея провели для волонтеров экскурсию, на которой рассказали о всех единицах техники, находящихся на открытой площадке музея и о Братской могиле №6.

В Белгородской области волонтеры вышли к памятнику, посвященному мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских оккупантов. Чтобы почтить память о погибших земляках участники акции облагородили мемориал, убрав мусор и засохшую листву.

