  • Новость часаАрестован подозреваемый в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    4 комментария
    18 апреля 2024, 17:07 • Новости дня

    Арестован подозреваемый в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в покушении на убийство бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова Владимира Головченко арестовали, такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Головченко до 12 июня, сообщили в суде ТАСС.

    На прошлой неделе в Москве подорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров. Обвиняемый в подрыве Головченко, по словам следователей, признал вину в ходе допросов.

    18 апреля 2024, 12:31 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем

    МИД: Запад игнорирует планы Украины атаковать Крымский мост

    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия выразила недовольство отсутствием реакции западных стран на заявления Украины о возможном нанесении удара по Крымскому мосту.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля в интервью немецкому таблоиду Bild озвучил планы ВСУ разрушить Крымский мост к середине июля 2024 года, передает ТАСС.

    «Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), Форин-офиса (британского МИД – прим. ВЗГЛЯД), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», – подчеркнула Захарова.

    Она сравнила бездействие Запада с тем, как бы отреагировали западные страны, если бы военные эксперты третьих стран публично обсуждали планы по подрыву мостов в Германии, Португалии или евротоннеля под Ла-Маншем.

    «Что бы сделали с этими изданиями, и что бы сделали с теми экспертами, которые подобное предлагают?» – задала риторический вопрос Захарова.

    Напомним, украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

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    17 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский.

    Благодаря сотрудничеству с немецкими правоохранителями установлено местонахождение в стране 161 украинского ребенка, заявил Выговский, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы нацполиции Украины.

    Напомним, Россия заявляла, что ведет полный список украинских детей, спасенных из зоны боевых действий в целях безопасности, и готова предоставить их имена и вернуть в семьи по запросам родителей, родственников или опекунов.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечала, что из России на Украину вернулись четверо детей, которые оказались разлучены с родными.

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    17 апреля 2024, 19:37 • Новости дня
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по командному пункту в Чернигове, где проходило совещание ВСУ под руководством командующего группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, сообщил «Донбасский партизан».

    Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что в Чернигове поражена гостиница, где были расквартированы украинские военные, ВСУ понесли потери убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Украинские СМИ пишут, что по гостинице «Профсоюзная» был нанесен удар тремя «Искандерами».Отмечается, что атака проводилась во время военного совещания с участием Дмитрия Красильникова, командующего группировкой «Север», который мог погибнуть, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».

    Ранее сообщалось, что в районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре.

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    18 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине

    Боррель: План Зеленского – единственный путь урегулировать конфликт на Украине

    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского, другого нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что предлагалось много планов, в том числе от Китая, Бразилии, Африки, Латинской Америки, однако все они «исчезли».

    «Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, – это план Зеленского», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    17 апреля 2024, 20:53 • Новости дня
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Украине
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не будет голосовать за помощь Украине без запретных мер по южной границе США.

    Она подчеркнула, что не поддержит отправку денег Киеву, если не будет обеспечена безопасность южных границ США, сообщает украинское издание «Страна».

    Ранее Спартц уже выступала против помощи Украине, но тогда объясняла это отсутствием контроля за помощью.

    Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

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    17 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине

    Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS, следует из текста документа.

    Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.

    Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    17 апреля 2024, 18:37 • Новости дня
    Столтенберг: У стран НАТО достаточно ПВО для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг признался, что в НАТО есть доступные системы ПВО и батареи Patriot, чтобы поставить на Украину, передает ТАСС.

    По его словам, Владимир Зеленский запросил заседание совета Украина – НАТО, которое пройдет в пятницу, там обсудят вопрос поставок Киеву систем ПВО и снарядов.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если западные страны не передадут ВСУ ЗРК Patriot, то офису Зеленского нет смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    18 апреля 2024, 11:54 • Новости дня
    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию

    Политолог Шеслер: Украина и Запад не будут извиняться перед Россией после обнаружения в Германии якобы «похищенных» детей

    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Обнаружение «похищенных» украинских детей в Германии еще раз показывает надуманность обвинений в адрес России. Однако не стоит ожидать, что после этого случая перед Москвой извинятся. Запад будет и дальше использовать эту тему в личных целях, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в ФРГ нашли более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию.

    «Судя по всему, в Германии обнаружили часть тех детей, которые якобы были «похищены» Россией. Это еще раз доказывает надуманность выдвинутых против президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой обвинений со стороны Международного уголовного суда (МУС)», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Что любопытно, офис Зеленского никогда не предъявлял никаких подробных данных о якобы вывезенных детях. Это делалось специально, чтобы Москва никак не могла опровергнуть претензии. Сложно опровергать что-то, не располагая фактами», – отмечает собеседница.

    При этом эксперт считает, что нахождение детей в Германии легко объяснимо. «В 2022 году многие украинцы покидали страну через Россию. В дальнейшем они могли уезжать в третьи страны, не предупредив об этом родственников. Те, в свою очередь, теряли след и обращались за помощью к украинским властям, которые вносили несовершеннолетних в списки пропавших без дополнительной проверки, – пояснила она.

    «Несмотря на то что ребят нашли, Украина никак не будет извиняться или оправдываться. В офисе Зеленского скажут, что часть «похищенных» обнаружили, а оставшихся нет. Более того, ситуации, когда детей возвращали из России обратно на родину, уже случались. Однако это никак не повлияло на позицию наших оппонентов. Более того, Запад также будет по-прежнему использовать эту тему в собственных интересах», – заключила Шеслер.

    Ранее на территории Германии нашли 161 украинского ребенка, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский. Каким образом дети попали в ФРГ, тот не уточнил.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале отметила, что Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что «Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию».

    «Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», – отметила она. Кроме того, Львова-Белова предложила поискать «похищенных» ребят не только в странах ЕС.

    Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

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    18 апреля 2024, 00:58 • Новости дня
    Спикер Палаты представителей США рассказал о законопроекте о помощи Украине

    Спикер Палаты представителей Джонсон заявил о планах использовать помощь Украине для восполнения военных запасов США

    Спикер Палаты представителей США рассказал о законопроекте о помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большая часть средств, которые планируется выделить на помощь Украине в рамках нового законопроекта, пойдет на восполнение военных запасов США, сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Джонсон сказал, что в новом пакете «80% расходов на Украину станет пополнением американского оружия и запасов». Он назвал это «очень важной частью» законопроекта, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Кроме того, он подчеркнул, что «любая помощь» властям Украины «конвертируется в кредит». По его словам, «многие люди говорили, что это очень важно».

    Джонсон исключил отправку американских военных на Украину. Он отметил, что помощь США «срочно необходима на Украине и в Израиле».

    «И мы будем поддерживать Израиль, нашего близкого союзника и дорогого друга, и мы будем стоять за свободу», – сказал Джонсон. Он заявил: «Ответственность за свободный мир была переложена на наши плечи, и мы принимаем эту роль».

    Джонсон считает, что экс-президент США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах стать посредником для урегулирования вокруг Украины.

    По его словам, меры по защите американской границы не включены в законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, так как демократы «не поддерживают охрану границы» и у него «нет возможности объединить это вместе». Джонсон, как сообщил телеканал, «собирается выдвинуть законопроект о пограничной безопасности, хотя он еще не опубликован».

    Напомним, новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS.

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    17 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Польша не знает, сколько танков передала Украине
    Польша не знает, сколько танков передала Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский аналитик в сфере бронетанкового вооружения Дамиан Радтка заявил, что Варшава не располагает точной информацией о количестве танков, переданных Украине.

    «Мы до конца не знаем, сколько у нас танков Т-72, потому что не знаем точно, сколько их было передано Украине», – сказал Радтка в эфире на портале Defence24, передает РИА «Новости».

    По его словам, в настоящее время польские военные используют не только советские Т-72 и PT-91, но и немецкие Leopard, американские Abrams, а также южнокорейские К2.

    «Говорится о 30 или 60 машинах, но так ли это на самом деле, мы узнаем, наверное, через пару лет, если вообще узнаем, сколько этих машин было передано», – подсчитал специалист.

    Радтка также отметил, что Польша планирует получить более 400 танков американского и корейского производства. По его мнению, к моменту реализации этих поставок польские военные откажутся от эксплуатации постсоветских машин.

    Он добавил, что танки Т-72 и PT-91 не нужно считать, так как они или останутся в отдельных подразделениях, или будут попросту выведены из эксплуатации. Радтка пояснил, что данную технику все сложнее поддерживать в боевом состоянии.

    Ранее Германия сообщила, что отправит Украине третью систему Patriot.

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    18 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Зеленский признал продвижение российских войск

    Зеленский пожаловался на промедление ЕС с передачей Киеву снарядов и признал продвижение российских войск

    Зеленский признал продвижение российских войск
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска оказывают давление на вооруженные силы Украины, а ЕС медлит с передачей Киеву снарядов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российские войска, у которых есть сильное превосходство в вооружении, «постепенно продвигаются», передает ТАСС.

    Он призвал ЕС передать Украине «все, что помогает удерживать линию фронта», а также пожаловался, что Киев «пока не получил миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили».

    Зеленский сказал, что ЕС должен «ускорить реализацию договоренностей», поскольку их невыполнение ограничивает возможности ВСУ.

    Напомним, Зеленский заявил, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности Украины, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    18 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытки устроить террористические атаки с использованием оперативно-тактических ракет «Точка-У», РСЗО RM-70 «Вампир», БПЛА и малоразмерных воздушных шаров, сообщило Минобороны России.

    В сообщении ведомства в Telegram указано, что за ночь российская ПВО сбила над Белгородской областью две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

    Кроме того, над Ростовской областью сбили три беспилотника, над Воронежской уничтожено три малоразмерных воздушных шара, а также перехвачен беспилотник.

    Напомним, Украина стала запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки.

    Коментарии (4)
    17 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Столтенберг призвал страны НАТО отказаться от собственных нужд ради Украины
    Столтенберг призвал страны НАТО отказаться от собственных нужд ради Украины
    @ IMAGO/Frank Hoermann/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выбирая между помощью Украине и собственным вооружением, союзникам следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Генсек НАТО уточнил, что при выборе между выполнением целевых показателей альянса и дополнительной помощи Украине он четко советует отправлять все Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что без помощи Запада Киеву в части поставок новых систем противовоздушной обороны украинская экономика разрушится.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (14)
    18 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
    При атаке беспилотников на Воронеж повреждены четыре дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на Воронеж в ночь на 18 апреля повреждены четыре жилых дома, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что минувшей ночью системы ПВО в регионе обнаружили и уничтожили несколько воздушных целей, среди которых были три метеозонда.

    В данный момент городские службы уже работают на месте происшествия. Специалисты оценят ущерб, нанесенный частным домовладениям, и приступят к ремонту.

    Накануне российская ПВО уничтожила три беспилотника в Ростовской области.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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