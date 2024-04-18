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Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и соцобъектов в Мариуполе
Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в ДНР вместе с главой республики Денисом Пушилиным проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе.
Так, Хуснуллин проверил восстановление крупнейшей в Мариуполе больницы интенсивного лечения, сообщается в Telegram-канале правительства России.
«Здесь отремонтировали здание поликлиники, станцию переливания крови и администрацию. До 1 июня завершатся работы в одном из трех корпусов стационара: первые два этажа уже переданы больнице, еще четыре строители обещают передать через неделю», – сообщил вице-премьер в своем Telegram-канале.
Кроме того, он принял участие в открытии детского сада «Орешек» на 110 малышей, ознакомился с ходом второго этапа благоустройства Приморского парка, осмотрел многоэтажные дома, которые изначально планировали сносить, оценил качество ремонта поврежденных квартир.
Также вице-премьер провел совещание по социально-экономическому развитию ДНР.
Хуснуллин заехал на Донецкий металлургический завод, который был основан в 1872 году. «Без восстановления деятельности предприятий невозможно развитие экономики, а людям нужна стабильная работа. Ознакомился с работой, осмотрев один из цехов, обсудили вопросы развития», – подчеркнул он.
Вице-премьер отметил, что для возрождения экономического и промышленного потенциала новых регионов создана свободная экономическая зона, участники которой получают льготы и преференции. Всего в реестре СЭЗ уже 36 компаний из ДНР. Они обеспечат работой почти 19 тыс. человек, в том числе создадут более 3,6 тыс. новых рабочих мест.