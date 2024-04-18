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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    18 апреля 2024, 04:22 • Новости дня

    ПВО сбила 21 воздушную цель на подлете к Белгороду

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО уничтожила 21 воздушную цель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Цели сбиты на подлете к Белгороду. В поселке Разумное женщина получила осколочное ранение стопы, в частном доме повреждена кровля и разрушена одна из стен, сообщил глава региона в Telegram.

    Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 14 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. В области дважды за ночь объявляли угрозу ракетной опасности.

    17 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    @ Ritzau Scanpix/Bo Amstrup/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет зафиксирован в Одессе в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также добавил, что ведущие к порту и набережной дороги перекрыты, проезд разрешен только машинам скорой.

    Ранее в Одессе прозвучал взрыв. На фоне участившихся ударов по украинской инфраструктуре главе командования «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

    Коментарии (5)
    17 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ

    Миллиардер Сакс заявил, что Украина проигрывает не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи армии России

    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ
    @ Breaking Points/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи российской армии, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    По его словам, Украина проигрывает не потому, что Конгресс США не дает финансирование, а потому, что у России больше артиллерии, человеческих ресурсов и превосходство в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Киев испытывает острый дефицит боеприпасов, войск и средств ПВО, что может привести к прорыву российских сил и их дальнейшему продвижению вглубь Украины.

    Коментарии (9)
    17 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    Украина нашла в Германии более 160 детей, которых считала вывезенными в РФ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский.

    Благодаря сотрудничеству с немецкими правоохранителями установлено местонахождение в стране 161 украинского ребенка, заявил Выговский, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы нацполиции Украины.

    Напомним, Россия заявляла, что ведет полный список украинских детей, спасенных из зоны боевых действий в целях безопасности, и готова предоставить их имена и вернуть в семьи по запросам родителей, родственников или опекунов.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отмечала, что из России на Украину вернулись четверо детей, которые оказались разлучены с родными.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом, пишет издание Politico.

    Отмечается, что линия обороны может рухнуть под натиском нового наступления российских военных, численно превосходящих украинскую армию, передает ТАСС.

    Источники издания указывают, что подрывающим моральный дух украинских военных фактором стала нехватка снабжения.

    Также издание подчеркивает, что украинские офицеры в частных беседах часто признают неизбежность новых территориальных потерь летом.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что жители страны морально упали духом. CNN также объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

    Коментарии (16)
    17 апреля 2024, 19:37 • Новости дня
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по командному пункту в Чернигове, где проходило совещание ВСУ под руководством командующего группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, сообщил «Донбасский партизан».

    Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что в Чернигове поражена гостиница, где были расквартированы украинские военные, ВСУ понесли потери убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Украинские СМИ пишут, что по гостинице «Профсоюзная» был нанесен удар тремя «Искандерами».Отмечается, что атака проводилась во время военного совещания с участием Дмитрия Красильникова, командующего группировкой «Север», который мог погибнуть, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».

    Ранее сообщалось, что в районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре.

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    17 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР

    Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР

    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение. В частности, это позволит ВС России создать более ровную линию обороны, а также задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и полного освобождения ДНР. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Продвижение на Марьинском направлении он называет существенным.

    «После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.

    Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.

    Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.

    «Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.

    Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.

    Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

    На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.  

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    17 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина больше не может считаться суверенным государством, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на Конференции национального консерватизма в Брюсселе.

    По его словам, Украина является протекторатом Запада, «без денег и оружия от ЕС и США Украина как государство едва ли могла бы выжить», сообщает ТАСС.

    Ранее Орбан заявил, что Украине лучше всего стать буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом.

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    17 апреля 2024, 10:26 • Новости дня
    Главе командования «Юг» ВСУ Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы

    Tекст: Александра Юдина

    Новому командующему оперативным командованием «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поставлена задача сосредоточиться на обороне Николаевской и Одесской областей, а не Херсонской, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, Шаповалову поручено выстроить и обеспечить качественную оборону Николаевской и Одесской областей, но не Херсонской, где под контролем Киева находится только правобережная часть, передает ТАСС.

    Известно, что оперативное командование «Юг» охватывает пять областей: Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесcкую и Херсонскую.

    Рогов подчеркнул, что Шаповалов имеет богатый опыт службы в ВСУ, начинал с командира взвода, учился в американском учебном заведении для старших офицеров и хорошо показал себя в боях 2022 года.

    Накануне стало известно, что ВС России улучшили положение на четырех направлениях.

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    17 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Ермак признал, что украинцы морально упали духом

    Глава офиса президента Украины Ермак признал, что жители страны морально упали духом

    Ермак признал, что украинцы морально упали духом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил изданию Politico, что во время поездок главы государства Владимира Зеленского по регионам страны «сильно чувствуется», что «люди поникли» от затянувшегося конфликта.

    По его словам, «люди поникли», и это звучит от руководителей регионов и от самих людей, передает ТАСС.

    Сопровождающий Зеленского в поездках Ермак также отметил, что падение морального духа наблюдается как среди мирных жителей, так и в армии.

    В заключение издание замечает, что Украина «скатывается к катастрофе».

    Ранее CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

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    17 апреля 2024, 15:43 • Новости дня
    Стало известно о «варшавском следе» в покушении на экс-сотрудника СБУ в Москве

    «МК»: В покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова появился варшавский след

    Стало известно о «варшавском следе» в покушении на экс-сотрудника СБУ в Москве
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Компоненты взрывного устройства, использованного при покушении на бывшего сотрудника СБУ Украины Василия Прозорова в Москве, были доставлены из Варшавы, пишут СМИ со ссылкой на информацию, полученную в ходе допроса задержанного подозреваемого.

    При задержании курьера, доставившего агенту взрывчатые вещества, выяснилось, что они были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Посылка пришла из Варшавы через частную транспортную компанию, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, задержанный в Москве по подозрению в покушении на Прозорова мужчина признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства. В среду ФСБ задержала второго подозреваемого по этому делу.

    Коментарии (2)
    17 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине

    Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS, следует из текста документа.

    Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.

    Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

    Коментарии (2)
    17 апреля 2024, 20:53 • Новости дня
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Украине
    Конгрессвумен украинского происхождения отказалась голосовать за помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не будет голосовать за помощь Украине без запретных мер по южной границе США.

    Она подчеркнула, что не поддержит отправку денег Киеву, если не будет обеспечена безопасность южных границ США, сообщает украинское издание «Страна».

    Ранее Спартц уже выступала против помощи Украине, но тогда объясняла это отсутствием контроля за помощью.

    Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

    Коментарии (4)
    17 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    На Украине заочно предъявили обвинения российскому оперному певцу

    На Украине заочно обвинили певца Герелло в «призывах к агрессивной войне»

    На Украине заочно предъявили обвинения российскому оперному певцу
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офис генпрокурора Украины сообщил, что заочно предъявил обвинения российскому оперному певцу Василию Герелло в «призывах к агрессивной войне» из-за его поддержки СВО.

    Как говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины, уведомлен о подозрении российский оперный певец, родившийся на Украине, которому инкриминируются публичные призывы к изменению государственных границ и устройства Украины, объединенные с разжиганием национальной вражды, а также публичные призывы к агрессивной войне, передает РИА «Новости».

    В сообщении не указывается имя Герелло, но прикреплено его фото. Как заявляют в прокуратуре, подозреваемый публично поддерживал СВО и даже принял участие в концерте в честь возвращения Крыма в состав России.

    Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений бывшему командиру спецподразделения «Беркут» в якобы организации теракта и умышленных убийствах по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2024, 18:37 • Новости дня
    Столтенберг: У стран НАТО достаточно ПВО для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг признался, что в НАТО есть доступные системы ПВО и батареи Patriot, чтобы поставить на Украину, передает ТАСС.

    По его словам, Владимир Зеленский запросил заседание совета Украина – НАТО, которое пройдет в пятницу, там обсудят вопрос поставок Киеву систем ПВО и снарядов.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если западные страны не передадут ВСУ ЗРК Patriot, то офису Зеленского нет смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (13)
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    Германия ищет спасения у Китая

    Поездка Олафа Шольца в Поднебесную завершилась встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Ключевыми темами переговоров стали конфликт на Украине и экономическое сотрудничество. Чего удалось добиться Шольцу в рамках трехдневного пребывания в Китае и какие цели в этих переговорах преследовали власти КНР? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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