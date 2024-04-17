Митингующие попытались прорвать кордон полиции у Дома правительства в Тбилиси

Столкновения между полицией и противниками законопроекта об иноагентах начались в Тбилиси

Tекст: Антон Антонов

Силовики предпринимают попытки оттеснить митингующих, которые приблизились к ним вплотную. Участники акции протеста хотят прорвать полицейский кордон. В МВД сообщили, что полиция задержала двух человек, у одного было при себе холодное оружие, передает ТАСС.

У центрального входа в Дом правительства началась давка. В столкновениях с полицией активно участвовал депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили, который в понедельник в парламенте напал на лидера большинства Мамуку Мдинарадзе.

Напомним, парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.