Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».3 комментария
Митингующие попытались прорвать кордон полиции у Дома правительства в Тбилиси
Столкновения между полицией и противниками законопроекта об иноагентах начались в Тбилиси
В Тбилиси начались столкновения между участниками акции протеста против законопроекта об иноагентах и полицией у Дома правительства, сообщают информационные агентства.
Силовики предпринимают попытки оттеснить митингующих, которые приблизились к ним вплотную. Участники акции протеста хотят прорвать полицейский кордон. В МВД сообщили, что полиция задержала двух человек, у одного было при себе холодное оружие, передает ТАСС.
У центрального входа в Дом правительства началась давка. В столкновениях с полицией активно участвовал депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили, который в понедельник в парламенте напал на лидера большинства Мамуку Мдинарадзе.
Напомним, парламент Грузии одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.