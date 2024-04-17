Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».0 комментариев
Песков заявил об отсутствии связи грузинского закона об иноагентах с Россией
Законопроект Грузии об ограничении иностранного влияния на политику нельзя назвать российским, многие страны блюдут «внутриполитическую гигиену», отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, законопроект никак не следовало бы этот называть российским, передает ТАСС.
Также Песков добавил, что первыми ввели подобную практику Соединенные Штаты, а в данный момент это стало нормальной практикой.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о волнениях в грузинском обществе, которые вызваны законопроектом об иноагентах.