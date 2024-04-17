  • Новость часаПавел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
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    Санду нашла антироссийский козырь в борьбе за власть в Молдавии
    Еврокомиссия возмущена высокими ценами на газ
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР
    В Грузии призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    Россию пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии
    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    19 комментариев
    17 апреля 2024, 08:14 • Новости дня

    Очевидцы сообщили о взрывах в небе над аэродромом в крымском Джанкое

    «Газета.ru»: Взрывы произошли в небе над аэродромом в крымском Джанкое

    Tекст: Ольга Никитина

    Вблизи аэродрома в крымском Джанкое прогремели взрывы, пишут СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

    Очевидцы говорят, что, судя по звуку, в городе предположительно работает система ПВО, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В районе аэродрома, по предварительной информации, начался пожар.

    Официальных комментариев на этот счет не поступало.

    Как сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, на участке автомобильной дороги граница с Херсонской областью – Джанкой – Феодосия от города Джанкоя до села Победного Джанкойского района временно ограничено движение транспорта.

    Объезд возможен через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в обоих направлениях.

    Схема движения автобусов пригородного и междугородного сообщений также временно изменена.

    16 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    СМИ сообщили о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Удар российских военных по полигону в Чугуеве около Харькова мог способствовать ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского.

    Ряд СМИ утверждают, что на месте удара мог находиться не Буданов, а главком ВСУ Сырский, при этом все сообщения идут с упором на то, что уничтожены важные чины, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Также отмечается, что могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.

    В Киеве уже не раз признавали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.

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    16 апреля 2024, 18:46 • Новости дня
    В ЕС возмутились высокой платой за газ

    Европа стала платить за газ в три-четыре раза больше США и Китая

    В ЕС возмутились высокой платой за газ
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Расходы Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие траты США и Китая. Это подрывает конкурентоспособность европейской промышленности на мировом рынке, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС.

    По его словам, «нужно сравнивать цены на газ в ЕС с ценами в Китае и США, а там цены в три-четыре раза ниже», передает ТАСС.

    По словам Шефчовича, Европа переживает «чрезвычайно сложные времена». Дотации промышленности и гражданам, чтобы они могли обогревать свои дома, достигают 1 трлн евро в год, добавил он.

    После начала СВО в 2022 году страны ЕС решили по политическим мотивам значительно сократить закупки российского трубопроводного газа. Ситуацией воспользовался Вашингтон, который навязал европейцам свой СПГ по существенно более дорогой цене за счет поставок через океан в танкерах и строительства СПГ-терминалов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ, отдавая ему предпочтение перед дорогим американским.

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    16 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю

    Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море

    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У офиса Зеленского могло быть две причины для срыва сделки с Россией и Турцией по судоходству в Черном море. Одна из них – неспособность «продавить» свои условия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. О том, что Москва, Киев и Анкара в течение двух месяцев вели переговоры по сделке и были близки к согласованию документа, сообщило агентство Reuters.

    «Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.

    По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.  

    Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.

    Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.

    Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.

    «Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.

    Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.

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    16 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку

    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в населенный пункт Красногоровка, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.

    Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.

    Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.

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    16 апреля 2024, 16:43 • Новости дня
    Россию пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии
    Россию пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня, пишет агентство France Presse.

    Компания-организатор мероприятия Mission Liberation сообщила France Presse, что Россия приглашена на празднование и будет представлена с целью «почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», передает РИА «Новости».

    При этом «с учетом обстоятельств» российский президент Владимир Путин не приглашен на церемонию, добавили там.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал планы французских властей пригласить Россию на празднование высадки в Нормандии плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского.

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    16 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Дуров дал интервью журналисту Карлсону
    Дуров дал интервью журналисту Карлсону
    @ Tatan Syuflana/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Как написал Дуров в своем Telegram-канале, интервью, которое «выйдет совсем скоро», будет в видеоформате, что для него «большая редкость».

    По его словам, как лидер политически нейтральной платформы, он обязан общаться с журналистами различных политических взглядов. Дуров отметил, что в феврале дал интервью журналисту либеральных взглядов, в то же время общаясь с известным консерватором Карлсоном.

    «Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – написал Дуров.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина.

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    16 апреля 2024, 09:07 • Новости дня
    Мэр Орска объяснил, как сын смог позволить себе квартиру в Дубае
    Мэр Орска объяснил, как сын смог позволить себе квартиру в Дубае
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Орска Василий Козупица заявил, что его сын Николай сам добился возможности иметь квартиру в Дубае, он и сейчас работает в Саудовской Аравии.

    По его словам, Николай Козупица окончил вуз с отличием по специальности «инженер-геолог» и около десяти лет работал на Сахалине, после чего получил приглашение работать в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Также мэр Орска отметил, что гордится сыном, его заслугами, и подчеркнул, что в Дубае – «тоже не мед», передает «Комсомольская правда».

    Ранее общественность задалась вопросом, как сын мэра смог позволить себе недвижимость в Дубае стоимостью 33 млн рублей.

    Тем временем, по данным агентства «Интерфакс», в поселке Тукай в городском округе Орск Оренбургской области из-за угрозы подтопления объявлена эвакуация. Жителей перевезут в пункты временного размещения на базе двух школ.

    Глава МЧС Александр Куренков ранее сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.

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    16 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил четыре принципа, которые позволят предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля и достичь скорейшего восстановления мира.

    Си Цзиньпин считает, что в первую очередь следует уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды.

    Вторым пунктом он призвал «остудить ситуацию», прекратить подливать масло в огонь, передает ТАСС.

    Китайский лидер настаивает на создании условий, чтобы стало возможным восстановление мира. Он призвал воздержаться от обострения напряженности.

    Кроме того, следует, по его словам, уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.

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    16 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    На Ивлееву составили протокол по статье о дискредитации ВС России

    В суд Москвы поступил протокол на блогера Настю Ивлееву за дискредитацию Российской армии

    На Ивлееву составили протокол по статье о дискредитации ВС России
    @ Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Тверской суд Москвы поступил административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в суде.

    Ивлеевой грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, судебное заседание назначено на 25 апреля, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Минобороны России «голую вечеринку» Ивлеевой в клубе «Мутабор» сочли актом ментальной агрессии.

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    16 апреля 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цеха производства и хранения украинских дронов
    Российские войска уничтожили цеха производства и хранения украинских дронов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили цеха производства и хранения украинских беспилотников, сообщило министерство обороны.

    Поражены также склады боеприпасов и горючего ВСУ, скопления живой силы и военной техники в 133 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 155 украинских дронов, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре американские авиационные ложные воздушные цели MALD и два снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 292 дрона, 502 ЗРК, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 машин РСЗО, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    16 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о разделении помощи Вашингтона Израилю и Украине позорное и является «чистой политикой», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской компании PBS.

    «Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Зеленский считает, что если Конгресс разделит помощь, то это будет означать, что это вопрос выборов в Штатах.

    По его словам, никого не волнует происходящее на Украине, американских политиков волнует только их рейтинг одобрения.

    Ранее Джонсон сообщил, что вскоре конгрессмены могут рассмотреть проект закона о помощи Украине.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация выступает против разделения помощи Украине и Израилю.

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    16 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Источник: ГУР Украины пыталось устранить блогера Шария и обвинить Россию
    Источник: ГУР Украины пыталось устранить блогера Шария и обвинить Россию
    @ @anatolijsharij

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главное управление разведки пыталось физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, чтобы потом в этом обвинить Россию, заявил источник в МВД России.

    По его словам, за нападением на украинского журналиста в Испании стоит киевский режим, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Киев планировал «физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию». Полиция Испании отнеслась к расследованию нападения формально, на место происшествия никто не выезжал.

    Источник уточнил, что от имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев. А непосредственно курировал операцию глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

    Напомним, в начале марта Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что его автомобиль пытались обстрелять, использовался при этом автомат с глушителем.


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    16 апреля 2024, 18:45 • Новости дня
    В Совфеде указали на абсурдность заключения МАГАТЭ об обстрелах Запорожской АЭС

    Сенатор Долгов: МАГАТЭ по теме обстрелов Запорожской АЭС лавирует между США и правдой

    В Совфеде указали на абсурдность заключения МАГАТЭ об обстрелах Запорожской АЭС
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    МАГАТЭ в ситуации с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС не может осудить Киев и не может сказать правду, пойдя вопреки воле США. Поэтому агентство лавирует и ищет обтекаемые формулировки, хотя для России такой подход неприемлем, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также осудил заключение МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС.

    «Конечно, эта ситуация абсурдна. Если верить нашим визави, то ситуация получается следующей: Украине от СССР досталось четыре АЭС, но мы обстреливаем только одну из них – которую сами же контролируем», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Но у этого абсурда есть объяснение: МАГАТЭ не может осудить Киев и не может сказать правду, пойдя вопреки воле США. Поэтому агентство лавирует и ищет обтекаемые и приемлемые для всех формулировки. Хотя для России, конечно, такая постановка вопроса совершенно недопустима», – указал сенатор.

    «Я неплохо знаю директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Это здравомыслящий человек. И он, безусловно, все понимает, но сказать не может. Да, в МАГАТЭ отреагировали на происходящее, сказали будто бы правильные слова, но не сказали, кто именно обстреливает станцию», – пояснил спикер.

    «Такая позиция, конечно, не добавляет авторитета МАГАТЭ и даже наносит агентству репутационный ущерб. Совет Безопасности ООН тоже не может проявить волю. Но это необходимые для мира структуры, с которыми мы продолжим сотрудничать», – подчеркнул собеседник.

    «В целом же вопрос безопасности АЭС будет решаться силами ВС России. Чем дальше ВСУ будут отодвинуты от станции – тем лучше. Нам говорят, мол, если передать станцию Киеву – тогда обстрелы прекратятся. Но это не так. Обстрелы прекратятся, когда линия фронта уйдет подальше от наших регионов», – считает сенатор.

    «Кроме того, украинские власти вбрасывают фейки про АЭС, потому что им не хватает электроэнергии, так как мы бьем по их инфраструктуре. И правильно делаем. И нехватка электроэнергии у них, несомненно, будет нарастать. Вот что Киеву и Вашингтону нужно иметь в виду, а не устраивать спектакли абсурда в ООН», – резюмировал парламентарий.

    Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что на открытом заседании Совбеза по Запорожской АЭС 15 апреля гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаки на станцию, но так и не сказал, кто эти атаки совершает.

    «Выглядела эта загадочность, мягко говоря, странно. Как будто БПЛА, почти как НЛО, прилетают на ЗАЭС из ниоткуда. Западных членов СБ такая линия гендиректора избавила от неудобного выбора: публично осудить своих киевских клиентов, либо публично же признать, что на создаваемые ими угрозы безопасности ядерных объектов им наплевать. А этого налогоплательщики могут и не понять», – отметил Полянский.

    Поэтому, по словам дипломата, МАГАТЭ была «изобретена лукавая формула»: Россия должна вернуть контроль над ЗАЭС, чтобы станцию перестали обстреливать. «Фактически шантаж. Этим западные члены СБ, сами того не заметив, по сути показали, что прекрасно осведомлены, кто обстреливает станцию», – отметил он.

    Резюмируя, Полянский спрогнозировал: Украина и дальше сможет безнаказанно и при попустительстве западников обстреливать ЗАЭС, а Гросси будет призывать «все стороны» проявлять сдержанность и осуждать анонимные атаки.

    Стоит отметить, что Гросси на заседании также напомнил, что один из ударов пришелся по куполу шестого энергоблока станции. «Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора», – подчеркнул он.

    Напомним, ЗАЭС, расположенная на левом берегу Днепра, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С октября 2022 года она стала российской.

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    16 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных

    Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВСУ

    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демократизация российского законодательства в отношении пленных позволила бы активизировать переход украинских солдат на сторону России, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

    По его словам, нужно расширить законодательство России, чтобы украинцы охотнее сдавались в плен, потому что сейчас в рамках российского законодательства при переходе линии фронта они все равно попадают под уголовную ответственность, передает РИА «Новости».

    Кимаковский уточнил, что украинцы не хотят воевать против России, но вынуждены это делать, при этом командование ВСУ их пугает уголовной ответственностью при попадании в российский плен, а при создании для пленных «мягкого захода» на территорию России часто проникают преступники.

    По его словам, в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила, и если взять в плен даже десять тысяч, то можно ослабить украинскую армию.

    Кимаковский добавил, что в таком случае военнослужащие ВСУ будут не только охотнее переходить на сторону России, но и приводить своих командиров и привозить технику.

    «А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию», – добавил Кимаковский.

    Ранее издание New York Times сообщило, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.

    Коментарии (5)
    16 апреля 2024, 14:56 • Новости дня
    В Москве осудили поджегшую кабинку для голосования пенсионерку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Люблинском суде Москвы вынесен приговор пенсионерке Петрухиной, которая подожгла будку для голосования на избирательном участке.

    Женщину признали виновной и назначили наказание в виде полутора лет колонии условно, сообщили в суде ТАСС.

    Также ей назначен испытательный срок в два года, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

    Отмечается, что пенсионерка постоянно живет в Москве по месту регистрации, у нее есть онкологическое заболевание. Она просила суд учесть, что полностью признает вину и намерена активно способствовать раскрытию преступления, сбегать от следствия и суда не планирует.

    По статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» ей грозило до пяти лет лишения свободы.

    В Росгвардии поясняли, что женщине 70 лет, поджог кабинки она объясняла «секретным заданием». В результате поджога никто не пострадал.

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    США и Великобритания вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Наши металлы больше не смогут торговаться на Лондонской бирже металлов. Почему Китай, Индия и Канада станут главными бенефициарами этой истории? Подробности

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    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

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    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

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    «Русский закон» привел Грузию к крушению псевдозападных ценностей

    Законопроект об иноагентах вновь спровоцировал волнения в грузинском обществе. В то время как правительство страны говорит о защите суверенитета с помощью инициативы, оппозиция пытается добиться отмены принятия проекта, рассуждая о важности сближения с западными странами. Данный закон уже больше года становится поводом к массовым беспорядкам. Удастся ли грузинскому парламенту одобрить инициативу на этот раз? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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