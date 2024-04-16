Эксперт рассказала о роли губернаторов Курганской и Оренбургской областей в борьбе с паводками

Политолог Кислицына: Паслер и Шумков ярко проявили свои профессиональные качества в условиях паводка

«В чрезвычайных ситуациях всегда ярко проявляются базовые профессиональные качества глав регионов. Их сейчас демонстрируют главы Курганской и Оренбургской областей Вадим Шумков и Денис Паслер. Работа еще продолжается, и очень важно держать руку на пульсе – вовремя и грамотно реагировать на изменение ситуации и запросы граждан», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«В обоих регионах на произошедшее последовала управленческая реакция. Предпринят комплекс действий, нацеленных на борьбу с паводком и устранение последствий. Губернаторы лично контролируют работу всех служб, – продолжила эксперт. – В Кургане ведутся работы по укреплению дамбы, на наиболее опасных участках ее уровень поднимут до 11 метров. В Орске за последние сутки уровень воды снизился на 14 сантиметров, ситуация постепенно стабилизируется, продолжают работать все системы жизнеобеспечения».

Политолог особо отметила реакцию губернаторов в виде мер социальной поддержки граждан, оказавшихся в беде.

«В Оренбургской области ввели единовременную выплату для граждан и ряд мер поддержки бизнеса, среди которых, к примеру, субсидия на возобновление предпринимательской деятельности. Единовременную материальную поддержку могут также получить пострадавшие жители Курганской области. Кроме этого, и Шумков, и Паслер находятся на постоянной связи с жителями – коммуникативная реакция глав регионов в условиях ЧС очень важна. В соцсетях они сообщают об актуальной ситуации, держат подписчиков в курсе ситуации», – добавила Кислицына.

Напомним, во вторник в пресс-службе МЧС России сообщили о возведении в Курганской области 17 км защитных сооружений для защиты от паводковых вод. По данным ведомства, в Кургане наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реке Тобол. Также в Кургане затопило почти тысячу домов и участков.

Как передает РИА «Новости», во время осмотра дамбы в Кургане министр МЧС России Александр Куренков поинтересовался у Шумкова, почему жители города не эвакуируются с затопленных территорий. «Неверие. Многие говорят, что было похожее в 2016 году, но не страшно, в 1994 году было страшно, но пережили. Но сейчас другое! Одновременно два водохранилища сбросили 1,3 миллиарда кубов, и эта вода катится сюда», – ответил губернатор.

Шумков добавил, что людей постоянно предупреждают об опасности, в городе каждые два часа звучат сирены, жителям приходят от пяти до семи СМС-сообщений от экстренных служб.

В Оренбургской области также продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС. Во вторник стало известно, что из-за роста уровня воды в реке Сакмаре угроза подтопления есть трех районах Оренбурга – поселке Кушкуль, микрорайоне Подмаячный и 18-м разъезде.

В свою очередь губернатор Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале о сделанной в Орске прививке от гепатита А. В эти дни проводится массовая вакцинация на территориях, пострадавших от паводка. Сейчас по области привито более 25 тыс. человек, из них чуть больше семи тысяч детей. В Оренбурге массовая вакцинация начнется в конце недели, когда в регион поступят 70 тысяч доз из резервного фонда правительства России.