Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?4 комментария
Три района Оренбурга попали под угрозу подтопления
Три района Оренбурга попали под угрозу подтопления из-за роста уровня воды в реке Сакмаре
Угроза подтопления есть трех районах Оренбурга – поселке Кушкуль, микрорайоне Подмаячный и 18-м разъезде – из-за роста уровня воды в реке Сакмаре, сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин.
Салмин призвал жителей подготовиться к возможному приходу воды, заранее собрать необходимые вещи, документы и быть готовыми к эвакуации, передает ТАСС.
Ранее глава МЧС Александр Куренков в третий раз с начала паводка отправился в Оренбургскую область, где продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС.