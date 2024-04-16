Названо необходимое условие для снятия моратория на смертную казнь

Подносова: Для снятия моратория на смертную казнь нужно будет менять Конституцию

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия (законодателей – прим. ВЗГЛЯД). Судьи – правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы его и будем и исполнять», – передает ее слова «Интерфакс».

Подносова подчеркнула, что лично она не поддерживает возвращения смертной казни, разделяя мнение бывшего председателя ВС Вячеслава Лебедева.

Вместе с тем она сообщила, что Верховный суд продолжит работу по гуманизации уголовного законодательства, в том числе по рассмотрению двух законопроектов, один из которых уже прошел первое чтение, а второй находится на рассмотрении.

«В первом случае речь идет о рассмотрении ходатайств об освобождении от наказания лиц в связи с болезнью и об исполнении постановления судов об освобождении тяжелобольных осужденных. Второй законопроект касается ограничения в применении мер пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых женщин, имеющих малолетних детей, и тоже лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями», – пояснила Подносова.

Она добавила, что не планирует резких изменений в работе Верховного суда. По словам Подносовой, к работе судебной системы, выстроенной Лебедевым, претензий нет, передает ТАСС. «Единственное, что я могу сейчас сказать, – я сделаю все, чтобы укреплять и совершенствовать уже имеющуюся судебную систему», – сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин представил Подносову на пост нового председателя Верховного суда.