Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Проект о штрафах для пользователей электросамокатов и велосипедистов внесли в Думу
Законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами, внесен в Госдуму, сообщил один из авторов документа, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
По его словам, сегодня внесен в Госдуму законопроект о регулировании СИМ и велосипедов, передает ТАСС. Шейкин добавил, что среди основных мер ответственности предусмотрен штраф за превышение скорости при использовании СИМ – в размере до 5 тыс. рублей, за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования – до 30 тыс. рублей, штраф за перевозку детей – до 5 тыс. рублей, за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем СИМ места ДТП – до 5 тыс. рублей.
Ранее в России предложили запретить подросткам управлять электросамокатами.